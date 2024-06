Der DAX startet mit grünen Vorzeichen in die neue Handelswoche. Vor den Neuwahlen in Frankreich fehlen aber noch die Impulse für deutlich höhere Kurse, zumal sich auch an der Wall Street am Freitag wenig getan hat. Auf Unternehmensseite stehen die Deutsche Telekom, Infineon, die Porsche AG, Siemens Energy und Zalando im Fokus.

Den vollständigen Artikel lesen ...