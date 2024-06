Zürich (ots) -Der Bundesrat hat Luca Albertoni als neues Mitglied des Verwaltungsrats der SERV gewählt. Das neue Mitglied des Gremiums ist Direktor der Industrie- und Handelskammer des Kantons Tessin. Er wird sein Amt am 1. Juli 2024 antreten und wird es für den Rest der laufenden Amtsperiode 2024 bis 2027 ausüben.Im November 2023 fanden die Gesamterneuerungswahlen des Verwaltungsrats für die Amtsperiode 2024 bis 2027 statt. Dabei wurden acht Mitglieder bestätigt beziehungsweise neu gewählt. Um die Flexibilität des Verwaltungsrats der SERV zu erhöhen, sein Know-how zu optimieren und die Vertretung der italienischsprachigen Schweiz sicherzustellen, wurde der Verwaltungsrat um eine weitere Person ergänzt. Mit dem maximalen Bestand von neun Verwaltungsratsmitgliedern hat die SERV bereits in Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht.Die Verwaltungsratspräsidentin der SERV, Barbara Hayoz, äussert sich wie folgt: "Luca Albertoni stärkt die fachliche Expertise des SERV-Verwaltungsrats in Bezug auf die schweizerische KMU-Landschaft, insbesondere jene des Kantons Tessin. Ausserdem ist er mit den Schweizer Industrie- und Handelskammern bestens vernetzt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Luca Albertoni."Das neu gewählte Verwaltungsratsmitglied der SERV, Luca Albertoni, sagt dazu Folgendes: "Es ist mir eine grosse Ehre, mein juristisches Fachwissen sowie meine Erfahrung aus jahrelanger Zusammenarbeit mit Exportunternehmen in die SERV einbringen zu dürfen. Die Produkte der SERV gewinnen in einem komplexen internationalen Rahmen voller Ungewissheiten nämlich vermehrt an Bedeutung."Luca Albertoni ist in Lugano geboren und wuchs in Bellinzona auf. An der Universität Bern erwarb er sein Lizenziat in Rechtswissenschaften mit Spezialisierung auf Wirtschaftsrecht. Seit 2008 ist er Direktor der Tessiner Industrie- und Handelskammer, nachdem er seit 2000 deren Rechtsdienst geleitet hatte. Luca Albertoni ist u.a. Vorstandsmitglied des Schweizerischen Arbeitgeberverbands und Präsident der Tessiner Sektion von "ICT-Berufsbildung Schweiz".Über die SERVDie SERV ist eine öffentliche-rechtliche Anstalt des Bundes. Sie versichert eigenwirtschaftlich Exportgeschäfte - Waren oder Dienstleistungen - von Schweizer Unternehmen, insbesondere gegen Zahlungsausfälle. Das heisst, sie entschädigt eine versicherte Exporteurin oder eine finanzierende Bank, wenn ein Käufer im Ausland aus politischen oder wirtschaftlichen Gründen nicht zahlen kann oder will. Auch trägt die SERV mit ihren Versicherungsprodukten dazu bei, dass Unternehmen für ihre Herstellungskosten Zugang zu Krediten und einer höheren Kreditlimite erhalten, was ihnen hilft, ihre Liquidität zu wahren. Die SERV arbeitet subsidiär und bietet ihre Versicherungen in Ergänzung zu den Leistungen privater Versicherer an. Mit ihrem Angebot trägt sie zur internationalen Konkurrenzfähigkeit der Schweizer Exportwirtschaft sowie zur Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen in der Schweiz bei.www.serv-ch.comPressekontakt:Simon DenothSenior Vice President, Public & Government RelationsSchweizerische Exportrisikoversicherung SERVGenferstrasse 68002 ZürichTel. +41 58 551 55 24Simon.Denoth@serv-ch.comOriginal-Content von: SERV Schweizerische Exportrisikoversicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100050716/100920851