Linz (www.anleihencheck.de) - Heute wird der ifo-Geschäftsklimaindex in Deutschland veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Dieser zeige, wie sich die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland verändert habe. Am Dienstag und Mittwoch würden mit dem CB Verbrauchervertrauen und Verkäufe neuer Häuser, Daten aus den USA kommen. Am Donnerstag finde die nächste Zinsentscheidung in Tschechien statt. ...

