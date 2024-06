In den kommenden Tagen wird es auch über Deutschland deutlich sommerlicher, die Temperaturen sollen kräftig steigen. Ob der DAX allerdings wieder in Richtung seiner Höchststände klettern kann, ist eher unwahrscheinlich. Denn der Halbjahreswechsel dürfte heiß werden: Neben wichtigen US-Inflationsdaten am Freitag schauen die Anleger in Europa vor allem auf die Neuwahl des französischen Parlaments am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...