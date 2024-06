Siemens Energy hat am Montag einen Auftrag über 1,5 Milliarden Dollar aus Saudi-Arabien verkündet. Die Aktie profitiert in einer ersten Reaktion und zieht im DAX sprunghaft an. Der Auftrag umfasst die Entwicklung und Lieferung von Technologien für die Gas- und Dampfturbinenkraftwerke Taiba 2 und Qassim 2. Diese im Westen und in der Zentralregion von Saudi-Arabien gelegenen Projekte sollen im Mai ...

