Bayer hat bedeutende Schritte unternommen, um seine Position in Zell- und Gentherapien zu stärken. In einer Pressemitteilung vom Freitag wurde eine Zusammenarbeit mit der Charité in Berlin bekanntgegeben. Das steckt dahinter.Bayer und das Charité in Berlin bauen gemeinsam das "Translationszentrum für Gentherapien und Zelltherapien" auf, das von der Bundesregierung und dem Land Berlin finanziell unterstützt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...