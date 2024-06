Original-Research: Verve Group SE - von GBC AG



Einstufung von GBC AG zu Verve Group SE



Unternehmen: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Anlass der Studie: Researchstudie (Note)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 6,00 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



Jun-Übernahme sorgt für deutlichen Umsatz- und Ergebniszuwachs und eine signifikante Stärkung der Demand-Side; Die Integration des Zukaufs eröffnet erhebliche Umsatzsynergien; Deutliche Erhöhung der Prognosen und des Kursziels; "Kaufen"-Rating bestätigt



Am 18.06.2024 hat die Verve Group SE (Verve) die Vertragsunterzeichnung der vollständigen Übernahme der Jun Group, einem führenden Technologieunternehmen für mobile Werbung mit dem Schwerpunkt auf die Demand-Side und starke Geschäftsbeziehungen zu führenden US-Marken- und -Medienagenturen, bekanntgegeben.



Das Mobile-First-Demand-Side-Geschäft der Jun Group mit direktem Zugang zu mehr als 230 Fortune-500-Werbekunden und US-Agenturen stellt laut Unternehmensangaben eine perfekte Ergänzung zur marktführenden US-zentrierten Mobile-Supply-Side-Plattform dar. Die Akquisition wird zu einem ausgewogeneren Vertriebsmodell mit 30,0% (Demand-Side-Anteil bisher: ca. 10,0%) nachfrageseitigem Geschäft und zu 70,0% (Supply Side-Anteil bisher: ca. 90,0%) angebotsseitigen Geschäft führen. Die Jun Group verfügt über einen stark diversifizierten Kundenstamm (u.a. Amazon, McDonalds, Dell), der stetig wächst.



Diese transformative Transaktion wird die Größe und Profitabilität des Verve-Konzerns enorm steigern. So soll der Zukauf der Gruppe ca. 23,0% an Umsatzerlösen und ca. 43,0% an bereinigtem operativem Ergebnis (Adj. EBITDA) beisteuern, was auf Pro-forma-Basis zu einem erwarteten Konzernumsatz im aktuellen GJ 2024 von ca. 447,0 Mio. EUR und einem bereinigten EBITDA von ca. 151,0 Mio. EUR führen soll.

Der vereinbarte Gesamtkaufpreis für die Transaktion beläuft sich auf insgesamt 170 Mio. EUR. Laut eigenen Angaben werden 120 Mio. EUR des Kaufpreises aus vorhandenen Barmitteln gezahlt, wobei hierfür zuletzt eine Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund 40,0 Mio. EUR (27,11 Mio. neue Aktien zum Emissionspreis von ca. 1,48 EUR) durchgeführt wurde. Die übrigen 50,0 Mio. EUR der Kaufpreiszahlung sollen in zwei jährlichen Raten in 12 und 18 Monaten nach dem geplanten Closing im September 2024 geleistet werden. Durch die vollzogene Kapitalmaßnahme soll die angestrebte Kapitalstruktur mit einem mittelfristigen Pro-forma-Nettoverschuldungsgrad von 1,50 bis 2,50 erreicht werden.

Gemäß Unternehmensangaben beläuft sich damit der Kaufpreis inklusive erwarteter Synergieeffekte auf ein 3,8x EBITDA. Neben den signifikanten Kostensynergien (ca. 2,0 Mio. EUR im GJ 2024) erwartet die Verve-Group vor allem umfangreiche Synergien auf Umsatzebene (ca. 9,0 Mio. EUR im GJ 2024). So sollen umfangreiche Umsatzsynergien vor allem durch die Kombination der Produkt- und Kundenstrukturen und der verschiedenen Plattformen gehoben werden. Auf mittelfristige Sicht rechnet Verve mit

Umsatzsynergiepotenzialen zwischen 30,0 Mio. EUR und 40,0 Mio. EUR. In Anbetracht der hohen Profitabilität (50,0% EBITDA-Marge aus 72,0 Mio. USD Umsatzerlösen im GJ 2023) und der signifikanten Wachstums- sowie Synergiepotenzialen der Jun Group stufen wir den Kaufpreis für die Transaktion als äußerst günstig ein.



In Bezug auf die künftige Finanzierungsstruktur und -konditionen geht Verve davon aus, dass aufgrund des starken (erwarteten) Cash-EBITDA (laut Unternehmensprognose ca. 80,0% im GJ 2025) sich zukünftig die Fähigkeit zum Abbau von Fremdkapital wesentlich verbessern wird. Entsprechend rechnet der Technologiekonzern damit, dass die erwarteten verbesserten Verschuldungskennzahlen die künftigen Finanzierungskosten senken werden, sobald die bestehenden Finanzschulden refinanziert werden. Bereits zum jetzigen Zeitpunkt lassen sich bei den bestehenden längerfristigen Anleihen (siehe z.B. Verve Group-Anleihe mit ISIN: SE0019892241) Rückgänge bei den Anleiherenditen beobachten, was auf zukünftig deutlich niedrigere Finanzierungskonditionen hindeutet.



Prognosen und Bewertung



Basierend auf der bekanntgegebenen transformativen Übernahme und dem starken ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres, hat das Verve-Management seine bisherige Unternehmensguidance deutlich nach oben angepasst. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 rechnet die Gesellschaft nun mit Konzernumsatzerlösen in Höhe von 380,0 Mio. EUR bis 400,0 Mio. EUR (zuvor: 350,0 Mio. EUR bis 370,0 Mio. EUR) und einem bereinigten EBITDA (Adj. EBITDA) in Höhe von 115,0 Mio. EUR bis 125,0 Mio. EUR (zuvor: 100,0 Mio. EUR bis 110,0 Mio. EUR).



Infolge der deutlich gestiegenen Konzerngröße und -profitabilität aktualisierte Verve ebenfalls seine mittelfristige Guidance. Die Technologiegesellschaft rechnet mit einem Umsatz-CAGR von 25,0% bis 30,0% (unverändert zu bisher) und einer EBITDA-Marge von 30,0% bis 35,0% (zuvor: 25,0% bis 30,0%) und einer EBIT-Marge von 20,0% bis 25,0% (zuvor: 15,0% bis 20,0%).



Vor dem Hintergrund des angehobenen Unternehmensausblicks und der erhöhten mittelfristigen Finanzziele, haben wir unsere bisherigen Umsatz- und Ergebnisschätzungen nach oben angepasst. Entsprechend rechnen wir für das laufende Geschäftsjahr 2024 nun mit Umsatzerlösen in Höhe von 380,12 Mio. EUR (zuvor: 352,18 Mio. EUR) und einem EBITDA von 108,92 Mio. EUR (zuvor: 100,08 Mio. EUR). Für die Folgejahre 2025 und 2026 kalkulieren wir mit Umsatzerlösen in Höhe von 475,91 Mio. EUR (zuvor: 389,51 Mio. EUR) und 596,79 Mio. EUR (zuvor: 437,03 Mio. EUR). Parallel hierzu sollten die operativen Ergebnisse (EBITDA) auf 148,77 Mio. EUR (zuvor: 113,35 Mio. EUR) und 191,58 Mio. EUR (zuvor: 130,67 Mio. EUR) zulegen können.



Insgesamt stellt die Jun-Akquisition einen guten strategischen Schritt dar, um das Geschäftsmodell des Konzerns Demand- and Supply-Side-spezifisch besser auszubalancieren und die sich hieraus ergebenen Vorteile gewinnbringend zu nutzen. Zudem wird die Verve-Gruppe durch diese Transaktion in punkto Konzernumsatzerlöse und -profitabilität auf die "nächste Stufe gehoben". Daneben ergeben sich durch die Integration des Zukaufs erhebliche Synergieeffekte, vor allem umsatzseitig, die sukzessive gehoben werden können.



Im Rahmen unseres DCF-Bewertungsmodells haben wir aufgrund unserer angehobenen Umsatz- und Ergebnisschätzungen ebenfalls unser Kursziel auf 6,00 EUR (zuvor: 4,50 EUR) je Aktie deutlich erhöht. Kurszielmindernd wirkte hingegen der eingetretene Verwässerungseffekt infolge der durchgeführten Kapitalerhöhung (Anstieg der Aktienanzahl um 0,27 Mio. auf 186,36 Mio.). In Anbetracht des aktuellen Kursniveaus vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein signifikantes Kurspotenzial in der Verve-Aktie.







