Die Aktien aus diesem Sektor sind in den vergangenen Monaten stark unter Druck geraten - zu Unrecht, wie viele Anleger finden, denn in dieser Zukunftsbranche gibt es aktuell starkes Wachstum. Ist es daher jetzt an der Zeit, in diesem Bereich zuzukaufen? Die Branche der erneuerbaren Energien ist angesichts der hohen Zinsen in den vergangenen zwölf Monaten massiv unter Druck geraten. Einbrechende Projektzahlen für Wind, Solar & Co. haben dazu geführt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...