FRANKFURT (dpa-AFX) - Covestro sind am Montag trotz eines kräftigen Kurszuwachses deutlich unter der vom Ölkonzern Adnoc in Aussicht gestellten Offerte von 62 Euro je Aktie geblieben. In der Spitze kosteten Covestro 55 Euro, zuletzt belief sich das Plus auf 5,3 Prozent auf rund 54 Euro.

Der Ölkonzern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten teilte zudem mit, dass ein mögliches Angebot zu 62 Euro je Covestro-Aktie zugleich das letzte Angebot sei. Covestro bestätigte die Gespräche. Anleger zweifeln aber offenbar noch daran, dass es zu einer Übernahme kommt./ajx/jha/