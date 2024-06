Die niederländische Internet-Beteiligungsholding Prosus hat im Geschäftsjahr 2023/24 erstmals das E-Commerce-Geschäft in die Gewinnzone gebracht. Die Ergebnisse kamen am Markt gut an. Das E-Commerce-Geschäft erzielte bis Ende März einen operativen Gewinn von 38 Millionen Dollar (35,5 Millionen Euro) und verzeichnete damit eine erhebliche Verbesserung gegenüber dem Verlust von 413 Millionen Euro im ...

