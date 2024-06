Bern - Mit der Beförderung von Briefen und Paketen ist in der Schweiz im vergangenen Jahr erneut weniger Geld zu verdienen gewesen als im Jahr zuvor. Der Totalumsatz aller in der Postbranche tätigen Unternehmen sank 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 2,9 Prozent auf 4,12 Milliarden Franken. Wie die Eidgenössische Postkommission (Postcom) am Montag mitteilte, nahm die Zahl der beförderten Briefe 2023 um 6,6 Prozent ab. Hingegen wurden etwas mehr Pakete ...

