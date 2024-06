NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Richemont vor den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 159 auf 152 Franken gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Der Fokus liege auf dem chinesischen Festland, schrieb Analystin Louise Singlehurst in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Umfeld dort bleibe weiterhin herausfordernd, könne aber dank eines robusten Wachstums in der übrigen Welt kompensiert werden./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 17:01 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0210483332

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken