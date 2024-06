EQS-News: Schweizer Electronic AG / Schlagwort(e): Kooperation/Vereinbarung

Schweizer Electronic AG (SCHWEIZER) und Zollner Elektronik AG (Zollner) schließen strategische Partnerschaft im Bereich Power Embedding



Schweizer Electronic AG (SCHWEIZER) und Zollner Elektronik AG (Zollner) schließen strategische Partnerschaft im Bereich Power Embedding

Innovation durch Kooperation zweier technologieführender Elektronikunternehmen im Ökosystem der Mikroelektronik

Design-In Kooperation für die Embedding-Technologie p² Pack®

Multiplikation der Applikationen, Märkte, Anwendungen und Kunden beider Partner

Schramberg / Zandt, 24.06.2024: Um in unserer Welt CO 2 -neutral zu werden und die All-Electric Society zu erreichen - welche als Hauptenergieträger Strom nutzt - bedarf es Technologie-Eigenschaften wie hohe Leistungsdichten, verringerte Verluste aber auch Systemkostenvorteile. Die All-Electric Society benötigt aber auch Innovationen und Kooperationen von Unternehmen, die genau in diesen Technologie-Bereichen aktiv sind, um eine Energie-Effizienz-Wende auch nachhaltig zu erreichen. Einen solchen strategischen Zusammenschluss gehen nun zwei klassische Unternehmen aus dem Ökosystem Mikroelektronik für den Bereich des Power Embedding ein. Das gemeinsame Ziel - die nachgewiesene Effizienz-Steigerung - wird mit der Embedding-Technologie p² Pack® und deren Anwendungsmöglichkeiten erreicht. Dadurch entsteht ein Mehrwert für die Industrie- und Automotive-Märkte und damit auch für den Klimaschutz und unsere Gesellschaft.

Bei der Power-Embedding Partnerschaft für die p² Pack® Technologie der Schweizer Electronic AG handelt es sich um eine Design-In Kooperation, die in verschiedenen Ebenen greift: von der Design Unterstützung bis hin zum Systemanbieter. Durch die Kooperation kann einem breiteren Kundenspektrum der Zugang zur Technologie des Power Embedding ermöglicht werden. Zollner wird den Kunden die Unterstützung bieten, vom klassischen Design zum Embedding Design in den Produkten überzugehen, um damit alle Vorteile der Technologie ausschöpfen zu können. Ebenso wird es Zollner durch die Partnerschaft möglich sein, die Technologie direkt in die eigenen Anwendungen des EMS-Dienstleisters zu übernehmen. Für beide Unternehmen stellt diese Partnerschaft damit eine große Chance dar, weiter im Markt zu wachsen, neue Anwendungen und Applikationen zu bearbeiten sowie neue Kunden zu erreichen.

Die p² Pack® Technologie der Schweizer Electronic AG ist eine Power Embedding Technologie, in welcher u.a. SiC Chips in die Leiterplatte direkt eingebettet werden. Alle Anwendungen, die das Schalten hoher Leistungen erfordern, können von den Vorteilen der Technologie profitieren. Die wichtigsten Anwendungsfelder sind vor allem in der Konvertierung zwischen Gleichspannungs- und Wechselspannungssystemen zu finden. Diese Systeme werden zunehmend mit höheren Leistungsanforderungen und auch mit Erwartungen an hohe Energieeffizienz, höchste Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer konfrontiert. Welche Spitzenleistungen, Vorteile und Einsparungen die Technologie für den Markt bringt, konnte die Schweizer Electronic AG bereits in den letzten Jahren unter Beweis stellen: in der patentierten Spitzentechnologie stecken sowohl große Entwicklungs-Erfahrung als auch Technologie-Tiefe, welche bereits bei wichtigen Tier-1 Unternehmen in Europa in Serienfertigung zum Einsatz kommen.

Nicolas-Fabian Schweizer, Vorstandsvorsitzender der Schweizer Electronic AG, freut sich über die zukünftige Partnerschaft und Zusammenarbeit: "Zollner wird von unserer hochkomplexen Leiterplatten und Chip-Embedding Expertise profitieren und wir wiederum von den ausgereiften Applikations-Kenntnissen des wichtigsten europäischem EMS-Dienstleisters. Dies ist für beide Seiten ein wichtiger Multiplikator und bildet beste Voraussetzungen für Innovation! Als Familienunternehmen - beide aus Süddeutschland stammend - beide hochspezialisiert - passen wir super zusammen." Nicolas Schweizer leitet das gleichnamige Familienunternehmen mit Hauptsitz in Schramberg und fünf Standorten weltweit bereits in 6. Generation. SCHWEIZER ist einer der größten Anbieter für Leiterplatten und Embedding-Technologien in Europa und hat neben den Themen Hochfrequenz & Sensorik, Logik-Schaltungen sowie diverse Technologien für den Bereich der Leistungselektronik - u.a. das Power Embedding p² Pack ® - im Portfolio.

Ludwig Zollner, Sprecher des Vorstands der Zollner Elektronik AG, blickt positiv auf die künftige Zusammenarbeit: "Wir sehen in SCHWEIZER einen Partner, mit dem wir europäische Kunden erstklassig bedienen können. Power Embedding ist ein wichtiges Zukunftsthema und wir sind überzeugt, dass wir die aus der Kooperation resultierenden Synergieeffekte nutzen werden, um unseren Kunden einen Mehrwert zu bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und den Einsatz der innovativen Technologie im Bereich Power Embedding zur Umsetzung herausfordernder Projekte!"



Über SCHWEIZER

Die Schweizer Electronic AG steht für modernste Spitzentechnologie und Beratungskompetenz in der Leiterplattenindustrie. Durch die hochmodernen Produktionsstätten in Schramberg/Deutschland und Jintan/China sowie den engen Partnerschaften mit anderen Technologieführern bietet SCHWEIZER individuelle Leiterplatten- & Embedding-Lösungen. SCHWEIZERs innovative Leiterplatten-Technologien kommen in anspruchsvollsten Anwendungen, wie z.B. in den Bereichen Automotive, Aviation, Industry & Medical sowie Communications & Computing zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre höchste Qualität und ihre energie- und umweltschonenden Eigenschaften aus.

Das im Jahr 1849 von Christoph Schweizer gegründete Unternehmen ist an den Börsen in Stuttgart und Frankfurt (Ticker Symbol "SCE", "ISIN DE 000515623") zugelassen.



Über Zollner

Als Elektronik- und Mechatronikdienstleister im Bereich Electronics Manufacturing Services (EMS) ist die Zollner Elektronik AG Marktführer in Europa und einer der größten Arbeitgeber in Ostbayern. 1965 als Einmannbetrieb gegründet, hat sich das Familienunternehmen durch organisches Wachstum zum Global Player mit mehr als 13.000 Mitarbeitern an 24 Standorten weltweit entwickelt und gehört zu den Top 15 EMS-Dienstleistern international.

Ihr Angebot an Electronics Manufacturing Services umfasst den gesamten Produktlebenszyklus: von der Entwicklung bis zum After-Sales-Service - ganz nach Bedarf entweder einzelne Services oder den kompletten Rund-um-Service. Zu ihren Kunden zählen globale Spitzenunternehmen genauso wie kleine und mittlere Betriebe aus sieben verschiedenen Branchen.

