Apple kündigt an, unter anderem die neuen KI-Funktionen erst später in der EU anbieten zu wollen. Unser Autor findet: Was im ersten Moment krass klingt, ist am Ende nicht viel mehr als gegenseitiges Säbelrasseln. Was konnte man am Wochenende alles im Netz für Schlagzeilen oder Kommentaren lesen: "Apple wird KI-Funktionen nicht in der EU einführen", "EU-Regularien zerstören wieder einmal Innovation" oder auch "Jetzt wird ausgerechnet derjenige bestraft, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...