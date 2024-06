Hamburg (ots) -Die neue Herbst-/Winter-Kollektion von Bijou Brigitte hat Anfang Juni zahlreiche Gäste aus der Mode- und Social-Media-Welt in ihren Bann gezogen. Ganz hingerissen von den neuen Trends waren Moderatorin Nova Meierhenrich, Unternehmerin und Model Marie Amiére sowie Designerin Marina Hoermanseder, die mit ihren extravaganten Kreationen internationale Stars ausstattet. Im Februar hatten Bijou Brigitte und die inspirierende Designerin auf der Berliner Fashion Week erstmalig zusammengearbeitet. Glitzernde Schmuckstücke von Bijou Brigitte begleiteten ihre einzigartige Inszenierung, die das Publikum in eine magische Zirkuswelt eintauchen ließ. Die modeaffinen Gäste waren begeistert und schenkten der Show viel Szenenapplaus.Die neue KollektionFarbe gesucht? Große Eyecatcher? Trend-Pieces? Die neue Herbst-/Winter-Kollektion 2024/2025 von Bijou Brigitte beantwortet all die wichtigen Fragen mit einem klaren Ja. Starkes Rot, Naturtöne in Grün oder Bernstein sowie vielfältige Blaunuancen werden die Fashionistas stylish von heißen Sommertagen in die kältere Jahreszeit begleiten.Die ersten Trend-Pieces sind ab Ende Juli im Onlineshop und den attraktiven Bijou Brigitte-Filialen erhältlich.Icy GlamourFacettenreiche Blautöne treffen auf edles Grau und zartes Violett. Eiswürfel in Kugelform spielen als Kette oder Armband mit dem Licht. Große, facettierte Steine zieren silberfarbene Armbänder, Ketten sowie Ohrringe. Teilweise scheinen sie frisch aus dem Eis geschlagen zu sein. Neben weißem Strass muss bunter Strass natürlich mit von der Partie sein. Eine große Stoffblüte in Eisblau schmiegt sich an einen dreireihigen Perlenchoker. Perfekt, um ein schlichtes Outfit zu veredeln. Auch die kuscheligen Stars wie Schal und Mütze zeigen sich in diesen Farben und nehmen noch zartes Violett in ihr Repertoire auf. Violett hat sich der Fakefur-Hut gleich für sich geschnappt. So stylish geht Winter!Rich Berry HuesVerliebt in Beerentöne! Ein wenig Aubergine und Grün dürfen sich dazugesellen. Ein echtes Catwalk-Piece ist der Stoffchoker mit einer großen Blüte in dunklen Brombeertönen. Weitere Blüten mit glitzernden Details zieren goldfarbene Ohrringe und Ringe; mal mit matter oder glänzender Oberfläche. Meshkette in Krawattenform? Große Schmucksteine, die wie unbearbeitet aussehen, haben sich in den angesagten Beerentönen zusammengefunden und schmücken Ketten und Ohrringe in XL. Perfekte Begleiter für abendliche Outfits gesucht? Da drängen sich die Paillettentasche oder die Samtclutch in die erste Reihe.Aktuelle Informationen zu den neuesten TrendsAlle Infos zu den neuen Must-haves und weitere Informationen finden akkreditierte Journalistinnen und Journalisten unter https://group.bijou-brigitte.com/de/presse. Sollten Sie noch nicht für den Pressebereich freigeschaltet sein, wenden Sie sich gern an uns.Über Bijou BrigitteDas börsennotierte Unternehmen aus Hamburg präsentiert in rund 900 Filialen und auch online unter www.bijou-brigitte.com die neusten Schmuck- und Accessoires-Trends. Das Erfolgskonzept des Konzerns sind einerseits die einzigartige Produktauswahl und das attraktive Preis-Leistungs-Verhältnis, andererseits das ansprechende Ladenbaudesign mit seinen effektvollen Ladenbauelementen. Dies hat die Marke "Bijou Brigitte" über Deutschland hinaus international bekannt gemacht.Pressekontakt:Annegret Wittmaack, PR & CommunicationsTel.: +49 40 60609-289E-Mail: modepresse@bijou-brigitte.comOriginal-Content von: Bijou Brigitte modische Accessoires AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/14136/5808379