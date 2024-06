Fans sehen in Kryptowährungen wie dem Bitcoin einen Schutz vor Inflation und wirtschaftlichen Risiken. Forscher:innen wecken in einer neuen Studie Zweifel an dieser Wahrnehmung - aber haben sie recht? Der Bitcoin wird von Kryptofans gern als digitales Gold angesehen. Die begrenzte Anzahl und die künstliche Verknappung sollen die älteste und populärste Kryptowährung zu einem sicheren Hafen machen, was den Schutz vor Inflation und wirtschaftlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...