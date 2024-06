Jüngste Umfragen zeigen, dass die rechte Partei RN von Marine Le Pen vor dem ersten Wahlgang der französischen Parlamentswahlen am Sonntag mit 35 Prozent weiterhin in Führung liegt, gefolgt von der linksgerichteten Partei NPF (29 Prozent) und der Mitte-Rechts-Koalition von Präsident Emmanuel Macron (19 Prozent), so Francesco Pesole, FX-Stratege bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...