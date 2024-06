Die Stadt Bottrop hat grünes Licht für 39 weitere Standorte zum Ausbau der Ladeinfrastruktur in der Stadt gegeben und sucht geeignete Betreiber für die Errichtung und den Betrieb der neuen Ladesäulen. Die Stadt Bottrop hält in der Mitteilung fest, dass sie "keine eigenen Ladepunkte errichten oder betreiben" wird. Das soll wirtschaftlich tätigen Unternehmen überlassen werden - in der ersten Ausbaustufe wurden so 18 Standorte realisiert. Grundlage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...