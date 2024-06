NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Diageo vor den am 30. Juli erwarteten Geschäftszahlen von 3600 auf 3450 Pence gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Analyst Trevor Stirling senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Wachstumserwartungen für den Spirituosenhersteller für die zweite Jahreshälfte 2024 in Nordamerika und Europa. Zugleich hob er seine Schätzungen für die Margenexpansion in Asien an./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 06:10 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 06:10 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

