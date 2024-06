NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Saint-Gobain nach Gesprächen mit dem Management mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Overweight" belassen. Der französische Baustoffkonzern halte am mit den Zahlen zum ersten Quartal ausgegebenen Ausblick fest und mache sich trotz der politischen Lage keine Sorgen über das Volumen der heimischen Bautätigkeit, schrieb Analystin Elodie Rall in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Akquisitionsfokus liege weiter auf Regionen, wo der Konzern schon tätig sei./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 15:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 15:06 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

