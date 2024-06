DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

TELECOM ITAL 24/26 XS2798883240 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/26 XS2798883323 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/27 XS2798883679 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/28 XS2798883752 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/28 MTN XS2798884057 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/29 XS2798884131 25.06.2024 HZE/EOT

TELECOM ITAL 24/55 XS2798884560 25.06.2024 HZE/EOT

