Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem eher lustlosen Start angezogen. Dabei baute der Leitindex SMI die Gewinne aus. Im späten Handel schmolzen die Gewinner noch etwas ab und der SMI beendete die Sitzung unter dem Tageshoch. Die Stimmung sei trotz der Unsicherheit bezüglich der anstehenden Wahlen in Frankreich und Grossbritannien sowie neuerlich enttäuschender Konjunkturzahlen aus der Eurozone gut gewesen. So ist der deutsche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...