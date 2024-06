EQS-Ad-hoc: Merck KGaA / Schlagwort(e): Studienergebnisse

Merck KGaA: Phase-III-Studien mit Xevinapant in lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren eingestellt



24.06.2024 / 19:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Merck KGaA: Phase-III-Studien mit Xevinapant in lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren eingestellt

Darmstadt, 24. Juni 2024: Merck KGaA untersucht eine Behandlung mit Xevinapant in Kombination mit platinbasierter Chemotherapie (CRT) im Vergleich zu Placebo plus CRT bei Patienten mit nicht resezierten lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren in einer Phase-III-Studie (TrilynX). Die Gesellschaft hat beschlossen, diese Phase-III-Studie einzustellen. Die Entscheidung folgt auf eine geplante Zwischenanalyse, die durch das Unabhängige Datenüberwachungskomitee der Studie durchgeführt wurde und in der festgestellt wurde, dass die Studie voraussichtlich nicht das primäre Ziel der Verlängerung des ereignisfreien Überlebens erreichen würde. Angesichts der Gesamtheit der Daten hat die Gesellschaft entschieden, auch die Phase-III-Studie X-Ray Vision zu beenden (Xevinapant in Kombination mit Strahlentherapie im Vergleich zu Placebo plus Strahlentherapie in Patienten, die sich einer Resektion von lokal fortgeschrittenen Kopf-Hals-Tumoren unterzogen haben).

Xevinapant wird derzeit klinisch untersucht und ist weltweit in keiner Indikation zugelassen.

Esther Döringer

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

64293 Darmstadt

Deutschland

Tel.: +49 151 1454 7809

E-Mail: esther.doeringer@merckgroup.com

Internet: https://www.merckgroup.com/de

ISIN: DE0006599905

WKN: 659990

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt am Main (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX; London, SIX

24.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com