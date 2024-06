München (ots) -Was für eine Schlussphase! In der 7. Minute der Nachspielzeit trifft Mattia Zaccagni mit seinem 1. Länderspieltor zum 1:1-Ausgleich und schießt Italien ins Achtelfinale. Damit trifft der Titelverteidiger im Achtelfinale auf die Schweiz (Samstag, 29. Juni ab 16.30 Uhr live bei MagentaTV). Kroatien, mit 2 Punkten auf Platz 3, ist so gut wie raus. Spanien marschiert durch die Gruppe mit 3 Siegen und ohne Gegentor. Mit 10 Veränderungen in der Startelf schlagen die Spanier Albanien mit 1:0. Damit ist Albanien raus. "Wir können alle stolz drauf sein, was wir geleistet haben und ich bin auch dankbar für die tollen Fans. Wir hatten die besten Fans bei dieser EURO 2024", lobt Albaniens Kapitän Berat Djimsiti. Spanien muss auf den finalen Gegner noch warten. "Natürlich ist es ein Traum-Beginn. Wir sind Gruppenerster und haben 3-mal gewonnen. Wir haben alles gegeben und wollen immer gewinnen", freut sich Spaniens David Raya. Morgen Abend (live ab 19.30 Uhr exklusiv bei MagentaTV) entscheidet sich auch der Gegner der DFB-Elf im Spiel Dänemark gegen Serbien. "Wahrscheinlich Dänemark. Wir rechnen viel, Achtelfinale, Viertelfinale, es ist egal. Wir müssen gegen jeden spielen", prognostiziert MagentaTV-Experte Shkodran Mustafi.Nachfolgende die wichtigsten Stimmen und Clips zu den Spielen Albanien gegen Spanien und Kroatien gegen Italien - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaTV benennen. Abgerundet wird der Tag ab 20.15 Uhr mit den Partien Dänemark gegen Serbien (exklusiv bei MagentaTV) und England gegen Slowenien - jeweils in der Konferenz und im Einzelspiel live bei MagentaTV.Albanien - Spanien 0:13 Spiele, 3 Siege, 0 Gegentore - Spanien mit der perfekten Gruppenphase. 10 Änderungen in der Startelf lassen "La Furia Roja" nicht ins Stolpern geraten. Der souveräne Sieger der Gruppe B zählt nun endgültig als Top-Favorit. Im Achtelfinale trifft Spanien auf einen der Tabellendritten aus Gruppe A, D, E oder F (30.06. ab 20.15 Uhr live bei Magenta) und könnte dem DFB-Team in einem möglichen Viertelfinale gegenüberstehen. Albanien muss sich am Ende mit 1 Punkt als Gruppenvierter verabschieden.David Raya, Torwart Spanien: "Natürlich ist es ein Traum-Beginn. Wir sind Gruppenerster und haben 3-mal gewonnen. Wir haben alles gegeben und wollen immer gewinnen. Einige Sachen wurden verändert, aber jeder wusste, was wir zu tun haben. Wir mussten gewinnen, wir mussten alles geben. Letztendlich müssen wir uns auf uns fokussieren. Wir dürfen nicht nur darauf hören, was die anderen sagen und bescheiden bleiben." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=MUo0a2pMb3RkTzYxeDh5TDFuRFRMYm1TdmJybUtRZ3BSSWVPTDFlSDRqVT0=Berat Djimsiti, Kapitän Albanien: "Die Enttäuschung ist riesengroß. Viele hatten uns abgeschrieben, bevor das Turnier angefangen hat. Das erste Spiel war nicht so gut, vielleicht waren zu viele Emotionen drin gegen Italien. Gegen Kroatien hätten wir gewinnen können und heute wäre ein Punkt verdient gewesen. Ich bin stolz auf diese Mannschaft. Wir können alle stolz drauf sein, was wir geleistet haben und ich bin auch dankbar für die tollen Fans. Wir hatten die besten Fans bei dieser EURO 2024."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cHdTSGdieVl6VmhNQW9EVk5XeHhVMGtya2kxeDhqWlF3L005KzBkV3FXND0=MagentaTV-Experte und Weltmeister von 2014 Skhodran Mustafi mit einer Einschätzung zum möglichen Achtelfinalgegner des DFB-Teams. "Wahrscheinlich Dänemark. Wir rechnen viel, Achtelfinale, Viertelfinale, es ist egal. Wir müssen gegen jeden spielen. Mir war es komplett egal. Du weißt ja, irgendwann musst du sowieso gegen den Besten spielen, vielleicht im Finale. Letztendlich willst du das Ding gewinnen und dann ist es egal, Ob Spanien, Italien, England im Achtelfinale oder Viertelfinale. Du musst sie schlagen. Jetzt bist du in einem guten Flow, hast deine Gruppe gewonnen, hast gute Leistungen gezeigt und jetzt nimmst du den, der kommt." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=ZEZ2MUExQVU5bVJSNnRCN3RGRTdHdUR4bmNUeGJMRzh5SzhmbTNhdyt3WT0=Kroatien - Italien 1:1Was für ein Spektakel! In der 90.+ 8 Minuten trifft Mattia Zaccagni ins Tor der Kroaten und gleicht zum 1:1 aus. Italien steht somit als Gruppenzweiter im Achtelfinale und trifft dort auf die Schweiz. Kroatien, die mit 2 Punkten auf dem 3. Platz stehen, haben fast keine Chance mehr auf ein Weiterkommen. Kroatien-Legende Luka Modric verschoss einen Elfmeter, traf aber knapp 32 Sekunden später doch zur Führung - vergebens. Immerhin ist er jetzt der älteste Torschütze bei einer EM.Luciano Spalletti, Trainer Italien: "Das Letzte, was man verliert, ist der Glaube.Es sind die Situationen, die eigentlich normal sind, aber auch sehr gefährlich. Wir haben alles versucht und das sind die Momente, die dann entscheidend sind. Wir haben die nächste Runde erreicht, aber wir hatten auch das nötige Glück." Der Link zum Clip: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=M3h3b1NNa05RSFp6NGdiTk1WbXYwV0paQ1NjVmpzN0Q1UFpaS1pnVjZJOD0=Programm-Überblick EM 2024 live bei MAGENTA TVEM-Tag 12 - Dienstag, 25.06.2024TV 1/2/3 ab 16.30 Uhr: Vorbericht Konferenz: Niederlande - Österreich und Frankreich - PolenStudio-Moderation: Laura WontorraAnalyse Studio: Jan Henkel - Experten im Studio: Tabea Kemme und Michael BallackSocial-Moderation: Paul FischerTV 1 ab 17.50 Uhr: Niederlande - Österreich - Kommentar: Wolff FussTV 2 ab 17.50 Uhr: Frankreich - Polen - Kommentar: Christian StraßburgerTV 3 ab 17.50 Uhr: Konferenz der Gruppe DTV 1/2/3 ab 19.30 Uhr: Vorbericht Konferenz: Dänemark - Serbien und England - SlowenienStudio-Moderation: Johannes B. 