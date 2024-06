Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

Meyer Burger macht bedeutende Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA



25.06.2024 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Thun, 25. Juni 2024

Meyer Burger macht bedeutende Fortschritte bei der Verlagerung des Kerngeschäfts in die USA Hochlauf der Produktion von Solarmodulen in Goodyear, Arizona, beginnt nach bestandenem Fabrik-Audit.

Strategische Partnerschaft mit führendem US-Technologiekonzern zur Ausweitung der Aktivitäten in den USA in Anbahnung.

Vierter langfristiger Abnahmevertrag mit neuem Grosskunden mit einem Gesamtvolumen von 1,75 Gigawatt über drei Jahre mit Verlängerungsoption um weitere zwei Jahre geschlossen.

Finanzierung von Solarzellenwerk in Colorado macht Fortschritte, Abschluss der 45X-Finanzierung bis Mitte des dritten Quartals angestrebt. Meyer Burgers neues Solarmodulwerk in Goodyear, Arizona, nimmt die Produktion auf. Das für den offiziellen Produktionsstart vorausgesetzte Fabrik-Audit nach UL-Prüfnormen wurde ohne Abweichungen bestanden. Die für die Modulproduktion benötigten Solarzellen werden bereits seit einiger Zeit am deutschen Standort in Thalheim (Stadt Bitterfeld-Wolfen) produziert und werden auch weiterhin von dort geliefert werden. Der Standort in Thalheim wird auf absehbare Zeit benötigt, um den Hochlauf in den USA zu gewährleisten, mindestens bis das Solarzellenwerk in Colorado Springs, Colorado, in Betrieb ist. Der genaue Zeitplan des Starts der Solarzellenfertigung in den USA ist abhängig vom Abschluss der 45X-Finanzierung. Anbahnung strategischer Partnerschaft mit führendem US-Konzern Mit einem führenden US-amerikanischen Industrie- und Technologiekonzern wurde eine kommerzielle Vereinbarung bis zur Unterschriftsreife ausgehandelt und ein Term Sheet für eine mögliche Investition in Meyer Burger ausgetauscht. Diese geplante strategische Zusammenarbeit wird es Meyer Burger ermöglichen, Solarmodule in den USA mit immer höheren Anteilen an einheimischen Komponenten herzustellen. Meyer Burger arbeitet an verbindlichen Vereinbarungen, die voraussichtlich im dritten Quartal abgeschlossen werden. Weiterer Abnahmevertrag von bis zu 600 Megawatt pro Jahr Meyer Burger hat einen weiteren, dreijährigen Abnahmevertrag geschlossen: Ein grosses US-amerikanisches Energieunternehmen wird von Januar 2026 an hocheffiziente Solarmodule mit einer Leistung von jährlich bis zu 600 Megawatt aus der Fertigung in Goodyear abnehmen. Der Vertrag hält für den Kunden eine Verlängerungsoption um zwei weitere Jahre vor und wird mit Abschluss der Finanzierung des Solarzellen-Werkes in Colorado Springs wirksam. Fortschritte bei Finanzausstattung Zur Finanzierung meldet Meyer Burger Fortschritte: Die Due Diligence einer US-Grossbank über eine Monetisierung gemäss Artikel 45X des Inflation Reduction Act (IRA) ist abgeschlossen. Die Kreditverträge werden derzeit verhandelt und das Unternehmen strebt Abschluss und Auszahlung bis zur Mitte des dritten Quartals an. In diesem Zuge erwartet Meyer Burger auch die Auszahlung der Exportfinanzierung einer deutschen Grossbank für den Aufbau der Solarproduktion in den USA. Der finale Antrag für das Darlehen des US-Department of Energy (DOE) zur Finanzierung des Solarzellenwerks in Colorado Springs wurde eingereicht. Der Antrag befindet sich derzeit in Prüfung. Medienkontakte Meyer Burger Technology AG

