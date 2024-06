EQS-News: HORNBACH Holding AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

HORNBACH Gruppe erzielt starkes Ergebnis in Q1 2024/25 und steigert Gewinn je Aktie im Quartalsvergleich um 44% - Prognose für das Gesamtjahr unverändert bestätigt Netto-Konzernumsatz in Q1 2024/25 um 1,8% gestiegen - günstige Wetterbedingungen glichen Auswirkungen eines herausfordernden Konsumumfelds aus

Bereinigtes Konzern-EBIT auf Basis einer normalisierten Handelsspanne und Kostendisziplin um 33,8% auf 146,4 Mio. EUR gestiegen

Prognose für das Gesamtjahr angesichts der weiterhin gedämpften Konsumstimmung unverändert: Netto-Konzernumsatz für das Gesamtjahr leicht über 2023/24, bereinigtes EBIT auf gleichem Niveau oder leicht über 2023/24

Tabelle 1: Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern (in Mio. EUR soweit nicht anders angegeben) Q1 2024/25 Q1 2023/24 ± in % Nettoumsatz 1.805,7 1.773,5 1,8 davon Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG 1.711,4 1.667,6 2,6 Deutschland 831,2 808,5 2,8 - Übriges Europa 880,1 859,2 2,4 Flächenbereinigtes Umsatzwachstum (HORNBACH Baumarkt)1) 2,5% -3,2% davon Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH 95,7 105,4 -9,2 Rohertrag 639,1 596,0 7,2 Handelsspanne (in Prozent vom Nettoumsatz) 35,4% 33,6% EBIT 146,4 109,9 33,3 Bereinigtes EBIT2) 146,4 109,4 33,8 Bereinigte EBIT-Marge 8,1% 6,2% Konzernergebnis vor Steuern 131,3 94,1 39,5 Periodenüberschuss vor Gewinnanteilen anderer Gesellschafter 100,0 71,0 40,8 Ergebnis je HORNBACH Holding-Aktie (in EUR) 5,96 4,15 43,6 Auszahlungen für Investitionen (CAPEX) 23,4 51,1 -54,3

1) ohne Währungskurseffekte; inkl. BODENHAUS Fachmärkte und Onlinehandel

2) bereinigt um nicht-operative Aufwendungen und Erträge

Bei Prozentangaben und Zahlen können Rundungsdifferenzen auftreten. Prozentangaben sind auf Basis TEUR gerechnet.

Bornheim (Pfalz), Deutschland, 25. Juni 2024. Die HORNBACH Gruppe (HORNBACH Holding AG & Co. KGaA; ISIN: DE0006083405) hat im ersten Quartal 2024/25 (1. März 2024 bis 31. Mai 2024) gute Zahlen vorgelegt. Der Konzernumsatz stieg um 1,8% auf 1.805,7 Mio. EUR, wobei die guten Wetterbedingungen im März und April die anhaltende Zurückhaltung der Kunden bei Großprojekten und Spontankäufen kompensierten. Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich um 33,8% auf 146,4 Mio. EUR. Diese Entwicklung war auf höhere Umsätze im März und April, eine verbesserte Handelsspanne und anhaltende Kostendisziplin zurückzuführen. Dementsprechend stieg das Ergebnis je Aktie im ersten Quartal 2024/25 auf 5,96 EUR gegenüber 4,15 EUR im Vorjahresquartal. Für das Geschäftsjahr 2024/25 erwartet HORNBACH weiterhin einen Umsatz leicht über dem Vorjahresniveau (6.161 Mio. EUR) sowie ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über dem Niveau des Geschäftsjahres 2023/24 (254,2 Mio. EUR). "Das wärmere Wetter in Kontinentaleuropa im März und April und der starke Einsatz der Kolleginnen und Kollegen wirkten sich positiv auf den Kundenzuspruch und damit auf unseren Umsatz im ersten Quartal aus. Das betrifft insbesondere den Verkauf von Pflanzen und Gartenprodukten. Unser Ergebnis hat sich erwartungsgemäß im Vergleich zum Vorjahresquartal, das durch kaltes und regnerisches Frühlingswetter beeinträchtigt war, deutlich verbessert. Wir bleiben jedoch zurückhaltend, da wir die Lust unserer Kunden auf Renovierungsprojekte im Sommer schwer abschätzen können - auch im Hinblick auf die hochkarätigen Sportereignisse, die in den nächsten Monaten in Europa stattfinden", erläutert Erich Harsch, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Baumarkt AG. Albrecht Hornbach, Vorstandsvorsitzender der HORNBACH Management AG, fügt hinzu: "Die rückläufige Inflation und Zinssenkungen sowie die Aufhellung des Konsumklimas sollten sich grundsätzlich positiv auf unser Geschäft auswirken. Die besseren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen schlagen sich jedoch derzeit noch nicht in höheren Ausgaben unserer Kunden nieder, insbesondere bei großen, langfristigen Projekten. Daher bestätigen wir unsere Prognose vorerst unverändert." Im größten operativen Teilkonzern HORNBACH Baumarkt AG stiegen die Nettoumsätze um 2,6% auf 1.711,4 Mio. EUR (Q1 2023/24: 1.667,6 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche und währungsbereinigt stieg der Umsatz im Q1 2024/25 um 2,5% (Q1 2023/24: -3,2%). Der Teilkonzern betrieb zum 31. Mai 2024 insgesamt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Nettoumsatz in Deutschland erholt sich etwas stärker In Deutschland stieg der Nettoumsatz der HORNBACH Baumarkt AG im ersten Quartal um 2,8% auf 831,2 Mio. EUR (Q1 2023/24: 808,5 Mio. EUR). Auf vergleichbarer Fläche erhöhten sich die Umsätze um 2,9% (Q1 2023/24: -5,7%). Der Umsatz außerhalb Deutschlands stieg um 2,4% auf 880,1 Mio. EUR (Q1 2023/24: 859,2 Mio. EUR). Flächen- und währungsbereinigt stieg der Umsatz in den übrigen europäischen Ländern um 2,1% (Q1 2023/24: -0,8%). Der Auslandsanteil am Umsatz des Teilkonzerns HORNBACH Baumarkt AG lag bei 51,4% (Q1 2023/24: 51,5%). Der Anteil des Online-Umsatzes (inklusive Click & Collect) am Gesamtumsatz des HORNBACH Baumarkt AG Teilkonzerns lag im Q1 2024/25 mit 12,4% (Q1 2023/24: 13,3%) weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Im Vergleich zum Vorjahresquartal sank der Online-Umsatz im Q1 2024/25 um 4,0% auf 212,6 Mio. EUR. Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union GmbH (HBU) ist weiterhin von der anhaltenden Schwäche der deutschen Bauwirtschaft betroffen und erzielte im ersten Quartal einen Umsatz von 95,7 Mio. EUR (Q1 2023/24: 105,4 Mio. EUR). Der Teilkonzern betreibt derzeit 38 Baustoffhandelsstandorte im Südwesten Deutschlands und im grenznahen Frankreich. Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich verbessert Das bereinigte EBIT der HORNBACH Gruppe stieg aufgrund einer im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärkeren Frühjahrssaison um 33,8% auf 146,4 Mio. EUR (Q1 2023/24: 109,4 Mio. EUR). Damit verbesserte sich die bereinigte EBIT-Marge in Q1 2024/25 auf 8,1% (Q1 2023/24: 6,2%). Normalisierte Rohstoffpreise sowie ein profitablerer Produktmix, bedingt durch das wärmere Wetter im März und April, trugen dazu bei, dass die Handelsspanne auf 35,4% stieg (Q1 2023/24: 33,6%). Während die Betriebskosten durch höhere Gehälter beeinflusst wurden, stiegen die Gesamtkosten aufgrund der anhaltenden Kostendisziplin des Konzerns langsamer als der Umsatz. Das bereinigte EBIT im Teilkonzern HORNBACH Baumarkt erhöhte sich um 40,1% auf 135,2 Mio. EUR (Q1 2023/24: 96,5 Mio. EUR). Der Teilkonzern HORNBACH Baustoff Union erzielte ein bereinigtes EBIT von 2,0 Mio. EUR (Q1 2023/24: 2,8 Mio. EUR) und der Teilkonzern HORNBACH Immobilien von 15,9 Mio. EUR (Q1 2023/24: 16,3 Mio. EUR). Das Ergebnis je Aktie der HORNBACH Holding stieg auf 5,96 EUR (Q1 2023/24: 4,15 EUR). HORNBACH bestätigt vorsichtige Prognose für 2024/25 Vor dem Hintergrund eines schwächeren Starts in das zweite Quartal im Juni und einer weiterhin verhaltenen Kundenstimmung bestätigt HORNBACH die am 22. Mai 2024 veröffentlichte Prognose. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2024/25 weiterhin einen Nettoumsatz leicht über6) dem Vorjahresniveau (6.161 Mio. EUR) und ein bereinigtes EBIT auf oder leicht über6) dem Niveau des Geschäftsjahres 2023/24 (254,2 Mio. EUR) bei einer Stabilisierung der Handelsspanne auf dem aktuell höheren Niveau. Wie am 22. Mai 2024 dargelegt, sind trotz anhaltender Kostendisziplin weitere Kostensteigerungen unvermeidlich, die im Wesentlichen aus Gehaltsanpassungen nach den hohen Inflationsraten des Vorjahres resultieren. Tabelle 2: Sonstige Kennzahlen HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzern 31. Mai 2024 29. Februar 2024 ± in % Eigenkapital in % der Bilanzsumme 45,3% 43,5% Anzahl der Einzelhandelsfilialen3) 171 171 0,0 Verkaufsfläche in Tqm (BHB)4) 2.051 2.051 0,0 Anzahl der Baustoffhandels-Niederlassungen4) 38 38 0,0 Anzahl Mitarbeiter5) 25.334 24.783 2,2

3) davon 169 HORNBACH Bau- und Gartenmärkte sowie zwei BODENHAUS Fachmärkte

4) Verkaufsfläche BHB: Geschlossene Halle (beheizt oder unbeheizt): 100%; überdachte Freifläche (unbeheizt): 50%; Baustoff Drive-In (unbeheizt): 50%; nichtüberdachte Freifläche (unbeheizt): 25%.

5) Mitarbeiterzahl zum Stichtag, einschließlich passiver Beschäftigungsverhältnisse

6) Nomenklatur der Prognosen:

Umsatz "auf Vorjahresniveau" = -1% bis +1% | "leicht" = +/- 2% bis +/- 5% | "deutlich" = Veränderungen von mehr als 6%.

Adj. EBIT "auf Vorjahresniveau" = -5% bis +5% | "leicht" = +/- 5% bis +/- 12% | "deutlich" = > +/- 12%. Hinweis

Die Quartalsmitteilung des HORNBACH Holding AG & Co. KGaA Konzerns für Q1 2024/25 ist online verfügbar unter: www.hornbach-holding.de . Eine Telefonkonferenz für Analysten und Investoren (Englisch) findet heute um 8:30 Uhr statt. Die Live-Übertragung ist über den folgenden Link verfügbar: https://channel.royalcast.com/landingpage/hornbach/20240625_1/ Über die HORNBACH Gruppe Die HORNBACH Gruppe ist ein unabhängiger, familiengeführter Einzelhandelskonzern unter dem Dach der HORNBACH Holding AG & Co. KGaA, die an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und im SDAX vertreten ist. Die größte Tochtergesellschaft HORNBACH Baumarkt AG betreibt 171 großflächige Bau- und Gartenmärkte (inklusive Fachmärkte) sowie Online-Shops in neun europäischen Ländern. Zum Konzern gehören darüber hinaus die HORNBACH Baustoff Union, ein regionales Baustoffhandelsunternehmen mit 38 Standorten im Südwesten Deutschlands und Frankreich, sowie die HORNBACH Immobilien AG, die für den Konzern Einzelhandelsimmobilien entwickelt. Im Geschäftsjahr 2023/24 (Bilanzstichtag: 29. Februar 2024) erzielte die HORNBACH Gruppe einen Nettoumsatz von 6,2 Mrd. EUR und gehört damit zu den fünf größten Handelsunternehmen für Bau- und Gartenbedarf in Europa. Der Konzern beschäftigt rund 25.000 Mitarbeiter:innen.



