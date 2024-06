Frankfurt - Der Euro hat sich am Dienstagmorgen weiter über der Marke von 1,07 US-Dollar gehalten. Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung 1,0743 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Das Euro-Franken-Paar zeigt sich seit Wochenbeginn wenig verändert bei 0,9578 und auch der US-Dollar kostet mit 0,8914 Franken nur geringfügig weniger als am Montag. Im weiteren Tagesverlauf dürften die Marktteilnehmer vor allem auf US-Konjunkturdaten ...

