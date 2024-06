London - Der europäische Fussball-Markt hat sein Wachstum fortgesetzt. Auch die grössten fünf Ligen in England, Deutschland, Spanien, Italien und Frankreich steigerten ihre Einnahmen und machten in der Saison 2022/23 erstmals nach vier Jahren wieder Gewinne. Das geht aus der 33. Auflage des jährlichen Fussball-Reports von Deloitte hervor, den die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am Dienstag vorlegte. Insgesamt stieg der Umsatz auf 35,3 Milliarden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...