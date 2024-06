NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Microsoft auf "Buy" mit einem Kursziel von 515 US-Dollar belassen. Analyst Kash Rangan bekräftigte in einer am Dienstag vorliegenden Studie sein Anlageurteil für die Aktie, da er starke Renditen von den Gen-KI-Investitionen des Software-Herstellers erwartet. Allgemein schrieb er, dass die Softwarebranche an einem Wendepunkt zwischen zwei Zyklen angelangt sei, Cloud und generativer Künstlicher Intelligenz (Gen-KI), was Unternehmen dazu zwinge, zu entscheiden, in welche Softwaregeneration sie investierten. Er sehe zwar Risiken mit Blick auf die Investitionen in Gen-KI, doch Microsofts Investitionsaufbau ist seines Erachtens weiter notwendig angesichts des strukturellen Wandels hin zu diesem Bereich, der wahrscheinlich enorme Marktchancen biete./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 17:10 / PDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US5949181045

