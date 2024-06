Rotterdam - Aktuell ist die Kryptowährung Bitcoin wieder einmal in aller Munde. Das Halving-Event Anfang April hat die zuvor enormen Zuwächse marginalisiert. Dennoch erwarten Analysten eine baldige Erholung des Kurswertes. Ob und wann ein neuer Höchstwert erreicht werden kann, steht allerdings in den Sternen. Ein kurzer Rückblick in die Entwicklung 2024 Das Jahr 2024 war für die Kryptowährung Bitcoin bisher schon mehr als turbulent. Kurz vor dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...