Der chinesische Elektroautobauer BYD will mit seinem geplanten Werk in Mexiko rund 10.000 Arbeitsplätze schaffen. Wie ein Vertreter des Unternehmens erklärte, geht auch die Standortsuche in die finale Phase. Das erklärte Jorge Vallejo, BYD-Generaldirektor für Mexiko, gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg. BYD habe Angebote aus 23 mexikanischen Bundesstaaten für sein geplantes Werk erhalten und habe die Auswahl inzwischen auf drei eingegrenzt. ...

