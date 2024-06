Bucharest, Rumänien (ots/PRNewswire) -Der Immobilieninvestor und -entwickler HAGAG Development Europe (TASE: HGGE) und die führende Immobilienberatungsagentur CBRE Romania haben vor kurzem eine exklusive Vereinbarung unterzeichnet, die Rumänien auf die Landkarte der Luxus-Shopping-Destinationen setzen soll.Der rumänische Markt für Luxusgüter wird im Jahr 2024 schätzungsweise einen Umsatz von 535,82 Mio. EUR erzielen, wobei der Online-Verkauf mit 13,8 % einen wesentlichen Beitrag leistet. Die Nachfrage nach Luxusgütern steigt, angeheizt durch eine immer wohlhabendere[1] Bevölkerung.In diesem Zusammenhang freut sich HAGAG Development Europe, die exklusive Beteiligung von CBRE Romania an der Vermietungsstrategie des H \u0218tirbei Palace bekannt zu geben - ein historisches Denkmal der Klasse A, das sich im Herzen von Bukarest an der emblematischen Calea Victoriei befindet, eine außergewöhnliche Sichtbarkeit und Exposition aufweist und eines der am meisten erwarteten Einzelhandelsprojekte in der rumänischen Hauptstadt darstellt."Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit CBRE, deren hervorragender Ruf und Erfolgsbilanz im Immobilienbereich für sich selbst spricht. Diese Partnerschaft bekräftigt unser Engagement, Rumänien auf der Landkarte der Luxus-Shopping-Destinationen zu platzieren, und bestätigt das enorme Potenzial des H \u0218tirbei Palace, während sie einen wichtigen Schritt in unserer Strategie markiert, exklusive Marken anzuziehen und den Kunden ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten", sagte Ana-Maria Nemtanu, Leasing Director bei Hagag Development Europe.Die ehemalige protokollarische königliche Residenz von Fürst Barbu \u0218tirbei mit ihrer beeindruckenden Geschichte von rund 200 Jahren und ihrer einzigartigen architektonischen Präsenz wird derzeit umfassend restauriert, konsolidiert und renoviert und soll Mitte 2025 der Welt wieder zugänglich gemacht werden. Nach seiner Fertigstellung soll der H \u0218tirbei Palace zu einem Vorzeige-Einkaufszentrum für Luxusmarken in der südosteuropäischen Region werden."Der H \u0218tirbei Palace ist das ideale Projekt für Luxusmarken, die eine strategische Präsenz in Europa an einem erstklassigen Standort suchen. Der rumänische Einzelhandelsmarkt hat seine Widerstandsfähigkeit und sein Potenzial in Mittel- und Osteuropa mit bemerkenswerten Ergebnissen unter Beweis gestellt. Unser Ziel ist es, den \u0218tirbei Palace in das Luxus-Einkaufszentrum der Stadt zu verwandeln und die Calea Victoriei wieder zu einer der wichtigsten Handelsadern der Welt zu machen. Wir glauben, dass dieses Projekt wesentlich zur Entwicklung des Luxuseinzelhandelsmarktes in Rumänien beitragen und Bukarests Position als Top-Einkaufsziel stärken wird", sagte Carmen Ravon, Head of Retail Occupiers CEE bei CBRE Romania.Im Rahmen dieses Mandats konzentriert sich CBRE Romania auf die Ansiedlung von Premium- und Luxuseinzelhändlern und reagiert damit auf die große Nachfrage in diesem Segment. Das in den jüngsten Gesprächen gezeigte verstärkte Interesse bestätigt das große Potenzial des rumänischen Marktes.Optimistische Aussichten für den Luxusgütermarkt in RumänienDer Luxuseinzelhandelsmarkt in Rumänien befindet sich in einem kontinuierlichen Aufwärtstrend, wobei Bukarest ein zunehmend attraktives Ziel für Premiummarken wird. Dieser Trend wird durch die Entwicklung prestigeträchtiger Immobilienprojekte angeheizt, darunter 13 neue Fünf-Sterne-Hotels, die bis 2028 geplant sind und Marken wie Corinthia, Mondrian, Hyatt und Kempinski beherbergen werden.Einem von CBRE Romania veröffentlichten Marktbericht zufolge ist im ersten Quartal 2024 ein Anstieg der Spitzenmieten in High-Street-Lagen zu verzeichnen, was die Dynamik dieses Segments widerspiegelt.Informationen zu Hagag Europe Development ZF Ltd (HAGAG Development Europe)Hagag Europe Development ZF Ltd. (TASE:HGGE), das unter der Handelsmarke Hagag Development Europe kommuniziert, ist ein internationaler Immobilieninvestor und -entwickler, der auf die Entwicklung von Wohn- und Gewerbeprojekten in Rumänien spezialisiert ist und an der Tel-Aviv Stock Exchange gehandelt wird. Das Unternehmen befasst sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, der Renovierung, der Vermarktung und der Verwaltung mehrerer Objekte in privilegierten Lagen und aufstrebenden Gebieten in Bukarest. Es ist der erste Akteur auf dem lokalen Markt, der erhebliche Investitionen in die Entwicklung und das Wachstum des Nischensegments der Stadterneuerung durch die Umgestaltung alter, historischer Gebäude mit einzigartiger architektonischer Präsenz getätigt hat. Weitere Informationen finden Sie unter www.hagageurope.com oder auf unserer LinkedIn-Seite Hagag Development Europe (https://www.linkedin.com/company/hagag-development-europe/posts/?feedView=all).Informationen zur CBRE Group, Inc.CBRE Group, Inc. (NYSE: CBRE), ein Fortune-500- und S&P-500-Unternehmen mit Hauptsitz in Dallas, ist das weltweit größte Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen und -investitionen (basierend auf dem Umsatz von 2022). Das Unternehmen beschäftigt etwa 130.000 Mitarbeiter (einschließlich der Mitarbeiter von Turner & Townsend), die Kunden in mehr als 100 Ländern betreuen. In Rumänien bietet CBRE einem breit gefächerten Kundenstamm ein integriertes Dienstleistungspaket an, das Facility-, Transaktions- und Projektmanagement, Immobilienverwaltung, Investitionsmanagement, Schätzung und Bewertung, Immobilienvermietung, strategische Beratung, Immobilienverkauf, Hypothekendienste und Entwicklungsdienste umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.cbre.ro/ oder auf unserer LinkedIn-Seite CBRE Romania (https://www.linkedin.com/company/cbre-romania/).[1] https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/romania