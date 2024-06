DJ EUREX/Wenig Bewegung bei deutschen Renten-Futures

FRANKFURT (Dow Jones)-- Kaum verändert sind die deutschen Renten-Futures am Dienstag in den Handel gestartet. Wichtige Konjunkturtermine stehen am Berichtstag nicht an. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 1 Tick auf 132,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,65 Prozent und das -tief bei 132,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.550 Kontrakte. Der Buxl-Future gewinnt 14 Ticks auf 132,68 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 2 Ticks auf 116,75 Prozent.

June 25, 2024 02:34 ET (06:34 GMT)

