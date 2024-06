Darum steht der DAX am Dienstag so überraschend unter Druck. Besonders dabei im Fokus: Die Aktien von Airbus. Außerdem im Blickfeld der Börse steht heute Boeing. Nach einem starken Wochenbeginn am deutschen Aktienmarkt haben die Kurse am Dienstag wieder nachgegeben. Nicht zuletzt deutliche Einbußen der Airbus-Aktien beendeten zunächst die Erholung des Leitindex. Der Flugzeugbauer hat die Ziele für den Gewinn und die Auslieferungen in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...