Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die mit dem rückläufigen ifo-Index erneut eingetretene Konjunkturenttäuschung in Deutschland hatte keinen nachhaltigen Effekt auf das Geschehen an den Finanzmärkten, obwohl die Zinssenkungserwartungen hinsichtlich der EZB per September tendenziell unterstützt wurden, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...