Hyundai will in seinem Werk im südkoreanischen Jeonju einem Medienbericht zufolge die Produktion von Nutzfahrzeugen mit Brennstoffzellen-Antrieb weiter ausbauen. Im Auge soll der Hersteller dabei Derivate seines H2-Lkw Xcient und neu konzipierte Busse haben. Wie "The Korea Economic Daily" schreibt, ist das Hyundai-Werk in Jeonju derzeit nur zu etwa 40 Prozent ausgelastet. Für mehr Arbeit sollen nun vor allem Wasserstoff-Nutzfahrzeuge sorgen: Bereits ...

