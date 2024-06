Die kanadische Regierung kündigt jetzt offiziell eine Konsultationsphase zu möglichen zusätzlichen Zöllen für aus China importierte E-Autos an. Diese wird am 2. Juli beginnen und soll 30 Tage dauern. Mit Ergebnissen ist also Anfang August zu rechnen. Vergangene Woche wurde publik, dass Kanadas Regierung den Schulterschluss mit den USA und der EU erwägt, indem auch sie mögliche neue Zölle auf E-Autos aus China vorbereitet. Jetzt macht das Land seine ...

