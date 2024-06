Dynamics Group AG / Schlagwort(e): Kooperation

Gemeinsames Engagement für nachhaltiges Getreide: HIESTAND & IP-SUISSE feiern 30-jähriges Jubiläum



25.06.2024 / 10:00 CET/CEST





Schlieren, 25. Juni 2024

MEDIENMITTEILUNG

Gemeinsames Engagement für nachhaltiges Getreide:

HIESTAND & IP-SUISSE feiern 30-jähriges Jubiläum Im Jahr 1994 hat die Bäckerei HIESTAND die ersten Gipfeli und Brote mit IP-SUISSE Mehl gebacken. Ein Meilenstein für die nachhaltige Landwirtschaft in der Schweiz! Von Mai bis September 2024 feiern HIESTAND & IP-SUISSE das 30-jährige Jubiläum ihrer Partnerschaft mit einem Spezialbrötli, einer Spendenaktion und diversen Kommunikationsmassnahmen. Seit 30 Jahren zeichnet der IP-SUISSE Marienkäfer die ofenfrischen Backwaren der Bäckerei HIESTAND aus. Er dient als Garant für ein umwelt- und tierwohlgerecht hergestelltes Produkt. Im Jahr 1994 hat HIESTAND Schweiz IP-SUISSE mit 100'000 Franken unterstützt, und so einen nachhaltigen Getreideanbau gefördert. Seither reifte nicht nur der Weizen, sondern auch die tiefe Partnerschaft. Andreas Koller, Marketingleiter bei HIESTAND, blickt zurück: «Wir sind stolz, dass wir die erste grosse Bäckerei waren, die IP-SUISSE in den 90er-Jahren unterstützt und an die Zukunftsfähigkeit des Labels geglaubt hat. Heute ist IP-SUISSE gemäss Brand Indicator 2023 das beliebteste Nachhaltigkeitslabel der Schweiz.» Spendenaktion: 10 Rappen pro Brötli für Klimaprojekt Zum Jubiläum haben die Bäckerinnen und Bäcker der Bäckerei HIESTAND ein Spezialbrötli in Form eines Marienkäfers kreiert. Der Käfer ist Bestandteil des Logos von IP-SUISSE und zeichnet nachhaltige Produkte aus. Für jedes von Anfang Mai bis Ende September 2024 verkaufte Marienkäfer-Brötli spendet die Bäckerei HIESTAND 10 Rappen zur Realisierung eines Klimaprojektes auf einem IP-SUISSE Bauernhof, welches auch die Biodiversität fördert. Heckenpflanzprojekt: neuer Lebensraum für Tiere Mit einem ersten Teil des Spendenbetrages realisierten HIESTAND und IP-SUISSE auf einem IP-SUISSE Bauernhof in Neerach ein Heckenpflanzprojekt. Die HIESTAND Mitarbeitenden halfen vor Ort aktiv dabei, eine Hecke mit neuen Sträuchern, Stauden und bienenfreundlichen Pflanzen aufzuwerten. Die erweiterte Hecke bietet Lebensraum für Vögel, Insekten und Säugetiere und wirkt der Bodenerosion entgegen. «Mir gefällt es, dass der Nutzen sofort sichtbar ist und die Hecke ein Gewinn für Mensch, Umwelt und die Tierwelt ist», erklärt Andreas Stalder, Präsident von IP-SUISSE. Doch dies ist erst der Startschuss: Mit den Spendengeldern werden weitere Heckenaufwertungen in IP-SUISSE Betrieben durchgeführt. Unterstützt wird die Aktion vom Imkerverband «BienenSchweiz», der dafür sorgt, dass besonders bienenfreundliche Pflanzen ausgewählt werden. Werbung im Feld Ein wachsendes Produkt braucht eine Werbung, die mitwächst. Deshalb haben sich HIESTAND und IP-SUISSE etwas Besonderes einfallen lassen: Werbung mitten im Feld. In Rothrist, auf der Bahnstrecke Zürich-Bern, ist das Jubiläumslogo zu sehen. Der Werbeträger? Die Wiese. Die Werbemittel? Gräser und Getreidehalme. Und eine klare Botschaft: Wir feiern Jubiläum! über die HIESTAND Schweiz AG Die Bäckerei HIESTAND ist die in der Schweiz führende Produzentin und Verkäuferin von tief-gekühlten Backwaren. Das Unternehmen führt über 800 qualitativ hochwertige und innovative Produkte aus Eigenfertigung sowie Handelswaren im Sortiment und beliefert die Kanäle Food Service, Retail und Convenience. Die Produkte werden unter den vier Marken HIESTAND, COUP DE PATES, LA CARTE und OH MY SWEETNESS vertrieben. Rund 600 Mitarbeitende sind an den Standorten Schlieren (Bäckerei und Administration), Dagmersellen (Bäckerei) und Lupfig (Logistik & Tiefkühllager) beschäftigt. über IP-SUISSE Vor über 30 Jahren gegründet, gehört die «Schweizerische Vereinigung integriert produzierender Bäuerinnen und Bauern» heute zu den wichtigsten landwirtschaftlichen Produzentenorganisationen in der Schweiz. Die rund 18'500 IP-SUISSE Bäuerinnen und Bauern produzieren besonders umweltfreundlich, tiergerecht und in respektvollem Umgang mit den Menschen Lebensmittel von höchster Qualität, die wirtschaftlich erzeugt und erschwinglich sind. Kontakte für Medienschaffende: HIESTAND Schweiz AG

Nadja Grendelmeier, Kommunikationsspezialistin,

nadja.grendelmeier@hiestand.ch , 044 738 43 83 IP-SUISSE Alexandre Bardet, Leiter Pflanzenbau,

alexandre.bardet@ipsuisse.ch , 031 910 60 00



Ende der Medienmitteilungen