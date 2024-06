Max Power geht strategische Allianz mit Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. ein - Vereinbarung setzt Fokus auf "Natürlichen Wasserstoff"

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Vancouver, BC - 25. Juni 2024 - Max Power Mining Corp. ("Max Power" oder das "Unternehmen") (CSE: MAXX - WKN: A3DJYU - OTCQX: MAXXF) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine strategische Allianz mit Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. ("Chapman") aus Calgary, Alberta, einem führenden internationalen privaten Energieberater, eine strategische Allianz eingegangen ist, die speziell auf die ersten Entdeckungen von natürlichem Wasserstoff in Kanada abzielt.

Highlights:

Die strategische Allianz mit Chapman positioniert MAX Power als Marktführer unter den börsennotierten Unternehmen im aufstrebenden nordamerikanischen Naturwasserstoffsektor;

Denis Brière, VP-Engineering von Chapman, gilt als einer der weltweit führenden Petrophysiker und spielte eine Schlüsselrolle bei der Entdeckung des ersten natürlichen Wasserstoffs der Welt;

Die Allianz zwischen MAX Power und Chapman identifiziert, priorisiert, erwirbt und bereitet sich auf die Erkundung der besten natürlichen Wasserstoffziele in ganz Kanada vor, während MAX Power auch seine Strategie in den USA vorantreibt.

Chapman war mit daran beteiligt, die weltweit erste Entdeckung einer Ansammlung von natürlichem Wasserstoffgas in Mali, Westafrika, im letzten Jahrzehnt zu bestätigen. Diese Entdeckung, die in kurzer Zeit kostengünstigen, emissionsfreien Strom für ein ganzes Dorf lieferte, wurde durch den weltweit ersten Wasserstoffbericht NI 51-101 unterstützt, der von Denis Brière von Chapman verfasst wurde.

Herr Brière kommentierte: "Die Tatsache, dass nun bekannt ist, dass es im Untergrund der Erde Anhäufungen von natürlichem Wasserstoffgas gibt, hat das Potenzial, den Wasserstoffsektor und das allgemeine Streben nach alternativen Energiequellen dramatisch zu beeinflussen. Seit Mali sind weitere Entdeckungen gemacht worden, die diesem wichtigen neuen Teilbereich des Wasserstoffsektors Auftrieb geben".

Video über natürlichen Wasserstoff

Klicken Sie auf den untenstehenden Link, um mehr über natürlichen Wasserstoff zu erfahren:

https://vimeo.com/953002092/d6f8574ba4

Charlie Chapman, Präsident von Chapman Hydrogen and Petroleum Engineering Ltd. seit 1985, kommentierte: "Wir freuen uns sehr über diese strategische Allianz mit MAX Power Mining. In Kanada gibt es von Küste zu Küste eine Fülle von natürlichen Wasserstoffvorkommen, die auf unserem geschützten Wissen, unseren umfangreichen Datenbanken und robusten Modellen basieren. Wir haben einen Vorsprung und werden mit MAX Power schnell vorankommen".

MAX Power hat über seine amerikanische Tochtergesellschaft eine aggressive Strategie für natürlichen Wasserstoff in den Vereinigten Staaten entwickelt und freut sich auf mögliche Ankündigungen in Kürze.

Rav Mlait, CEO von MAX Power, kommentierte: "Diese strategische Allianz zwischen MAX Power und Chapman Hydrogen and Petroleum Ltd. baut auf unserem Fokus als Mineralexplorationsunternehmen auf, innovativ zu sein und im Hinblick auf die Dekarbonisierung in Nordamerika eine führende Rolle zu spielen. Die Allianz zwischen MAX Power und Chapman wird das Bewusstsein für die immensen Möglichkeiten von natürlichem Wasserstoff weiter schärfen."

Vorteile von natürlichem Wasserstoff:

Sammelt sich auf natürliche Weise unter der Erde an, erzeugt durch geologische Prozesse

Geringe Kohlenstoffintensität - deutlich geringere Emissionen als bei der Herstellung von Wasserstoff, der zu 99 % aus einem Mix fossiler Brennstoffe besteht (Quelle: IEA's Global Hydrogen Review 2023)

Das "Endprodukt" unter der Erde macht die kostspieligen technologischen Prozesse bei der Herstellung von Wasserstoff überflüssig

Akkumulationen von natürlichem Wasserstoffgas mit dynamischen Flussraten haben das Potenzial, sich immer wieder aufzufüllen

Sehr umweltfreundlich - der reinste und grünste Wasserstoff, der möglich ist

Natürlicher Wasserstoff kann ohne externe Energie- oder Wasserzufuhr produziert werden

Erfordert kein Fracking oder hydraulische Stimulation zur Produktion

Minimale Störung der Oberfläche

MAX Power Unternehmensvideo

Erfahren Sie mehr über MAX Power, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

https://vimeo.com/960577397/1511a6d016

MAX Power Unternehmenspräsentation

Klicken Sie auf den folgenden Link, um die neue Unternehmenspräsentation von MAX Power anzusehen:

https://maxpowermining.com/Presentations/MAXPower-Corporate.pdf

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Präsentation wurden von Peter Lauder, P.Geo., Mitglied des Geologenordens von Quebec und leitender Geologe und Explorationsmanager von MAX Power Mining Corp. geprüft und genehmigt. Herr Lauder ist die qualifizierte Person, die für die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen gemäß den Standards des National Instrument 43-101 verantwortlich ist.

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf Nordamerikas Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. MAX Power ist durch eine strategische Allianz mit dem in Calgary ansässigen Unternehmen Chapman Hydrogen & Petroleum Engineering Ltd. ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff und verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die auf kritische Mineralien ausgerichtet sind. Diese Grundstücke werden durch eine vor kurzem durchgeführte Diamantbohrung auf dem Willcox Playa Lithium-Projekt im Südosten von Arizona hervorgehoben. MAX Power hat außerdem eine Forschungs- und Entwicklungskooperation mit dem Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) der Universität von Kalifornien abgeschlossen, um modernste Technologien zur direkten Lithiumextraktion (DLE) für Soleressourcen zu entwickeln.

Im Namen des Unternehmens:

Rav Mlait, CEO

Max Power Mining Corp.

501 - 3292 Production Way

Burnaby, BC, V5A 4R4, Canada

www.maxpowermining.com

info@maxpowermining.com

Tel: +1-778-655-9266

Investor Relations:

MarketSmart Communications

Tel: +1-877-261-4466

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von https://www.aktien.news - Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung, die sich auf natürlichen Wasserstoff, die Exploration und den Erwerb von Grundstücken mit natürlichem Wasserstoff und den Abschluss einer strategischen Allianz mit Dritten, die Fähigkeit zur Lokalisierung, Entdeckung und/oder Gewinnung von natürlichem Wasserstoff aus dem Untergrund, Kommentare in Bezug auf den richtigen Zeitpunkt für die Durchführung der Exploration von natürlichem Wasserstoff und die erwartete steigende Nachfrage nach natürlichem Wasserstoff, alle Ergebnisse und Aktualisierungen in Bezug auf ein zukünftiges Bohrprogramm und die Finanzierung dieses Programms sowie zukünftige Pressemitteilungen des Unternehmens beziehen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann es keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Sie sind im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "interpretiert", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "zielt", "suggeriert", "oft", "Ziel", "zukünftig", "wahrscheinlich", "anstehend", "potenziell", "Ziel", "objektiv", "aussichtsreich", "möglicherweise", "vorläufig" und ähnliche Ausdrücke, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten", oder sind solche Aussagen, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Das Unternehmen weist darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen der Unternehmensleitung zu dem Zeitpunkt beruhen, an dem die Aussagen gemacht werden, und dass sie eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Infolgedessen kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Mit Ausnahme der geltenden Wertpapiergesetze und der Richtlinien der CSE ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden, zählen Risiken im Zusammenhang mit möglichen Unfällen und anderen Risiken, die mit Mineralexplorationsbetrieben verbunden sind, das Risiko, dass das Unternehmen auf unvorhergesehene geologische Faktoren stößt, Risiken im Zusammenhang mit der Interpretation von Untersuchungsergebnissen und dem Bohrprogramm, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, die für die Durchführung seiner Explorationspläne erforderlichen Genehmigungen und sonstigen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, das Risiko, dass das Unternehmen nicht in der Lage ist, ausreichende Finanzmittel für die Durchführung seiner Geschäftspläne zu beschaffen, sowie das Risiko politischer Ungewissheiten und behördlicher oder rechtlicher Änderungen, die die Geschäfte und Aussichten des Unternehmens beeinträchtigen könnten. Der Leser wird dringend gebeten, die Management's Discussion and Analysis des Unternehmens, die über das System for Electronic Document Analysis and Retrieval (SEDAR+) der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörde unter www.sedarplus.ca öffentlich zugänglich ist, zu lesen, um eine umfassendere Diskussion dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen zu erhalten.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76049Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=76049&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57778R1001Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.https://www.wallstreet-online.de/nachricht/18215728-max-power-strategische-allianz-chapman-hydrogen-and-petroleum-engineering-ltd-vereinbarung-fokus-natuerlichen-wasserstoff