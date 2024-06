EQS-News: HMS Bergbau AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Sonstiges

Corporate News vom 25. Juni 2024 HMS Bergbau AG: Terminierung Hauptversammlung Hauptversammlung am 13. August 2024

Prognose 2024: EUR 1,3 Mrd. Umsatz; EBITDA im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich Berlin, 25. Juni 2024: Die HMS Bergbau AG, ein führendes unabhängiges Rohstoffhandels- und vermarktungsunternehmen aus Deutschland, gibt heute den Termin für die Hauptversammlung 2024, die am 13. August 2024 als virtuelle Hauptversammlung stattfindet, bekannt. Gleichzeitig bestätigt die HMS Bergbau AG ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2024. Trotz eines gesunkenen Rohstoff-Preisniveaus wird ein Umsatz von ca. EUR 1,3 Milliarden und ein positives EBITDA im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich erwartet. Der nachhaltige, positive Aufwärtstrend der Rohstoffmärkte ist aus Sicht des Managements weiterhin intakt. Grund für den aktuellen operativen Erfolg ist der stetige Marktpositionsausbau der HMS Bergbau AG in unterschiedlichen regionalen Märkten sowie der positive Verlauf des Transformationsprozesses vom Kohlehändler zu einem international aufgestellten Rohstoffhandels- und -vermarktungskonzern. Um das große Marktpotenzial zu nutzen, prüft die HMS Bergbau AG derzeit die Begebung einer neuen Unternehmensanleihe voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2024. Vor diesem Hintergrund wurde die ICF BANK AG mit der Durchführung eines Market-Soundings beauftragt. Eine endgültige Entscheidung wird die Geschäftsführung auf Basis des Investoren-Feedbacks und des vorherrschenden Marktumfelds treffen. Der Vorstand Über HMS Bergbau AG: Die HMS Bergbau AG, Berlin, ist eines der führenden unabhängigen Rohstoffhandels- und -vermarktungsunternehmen in Deutschland. Kerngeschäft ist der internationale An- und Verkauf von Rohstoffen wie Kohleprodukten, Zement, Erzen oder Düngemittel. Zu den Kunden gehören namhafte internationale Industrieverbraucher und Energiehändler und -erzeuger, an die die Rohstoffe in time und weltweit geliefert werden. Ferner erschließt die HMS Bergbau AG, die vor allem in Asien, Afrika und Europa tätig ist, erstklassige Rohstoffreserven. Des Weiteren übernimmt das Unternehmen auch komplexe Transportlösungen für seine Kunden. Die 1995 gegründete HMS Bergbau AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Basic Board notiert.





Kontakt:

Unternehmenskontakt:

HMS Bergbau AG

An der Wuhlheide 232

12459 Berlin

T.: +49 (30) 65 66 81-0

F: +49 (30) 65 66 81-15

E-Mail: info@hms-ag.com

URL: www.hms-ag.com



HMS Investor Relations Kontakt:

GFEI Aktiengesellschaft

Ostergrube 11

30559 Hannover

T.: +49 (511) 47 40 23 00

F.: +49 (511) 47 40 23 19

www.gfei.ag

E-Mail: investors@hms-ag.com



