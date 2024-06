Nachdem von der ISS stammende Teile in ihr Haus eingeschlagen sind, fordert eine Familie aus Florida Schadensersatz von der Nasa. Der Fall könnte wegweisend für die Zukunft sein. Glück im Unglück hatte eine Familie aus Florida, als ihr Haus am 8. März 2024 von etwas getroffen wurde, das dort niemals hätte sein dürfen: einem Stück Weltraumschrott, das mit 725 Gramm schwer genug war, um das Dach und zwei Stockwerke zu durchschlagen. In einem inzwischen ...

