China UnionPay

CHENGDU, China, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 5. Juni ist im Harvest Moon Art Centre in Chengdu, der Hauptstadt der südwestchinesischen Provinz Sichuan, eine Kunstausstellung mit dem Titel "Exchanging Trash for Dreams" (Tausch von Müll gegen Träume) eröffnet worden.



Unter Verwendung von Licht- und Schattentechniken und recyceltem Müll zeigt die Ausstellung die wahren Geschichten von acht Öko-Aktivisten im Sanjiangyuan-Naturschutzgebiet, wo der Jangtse, der Gelbe Fluss und der Lancang entspringen.

Dazu gehören die Karawane, die unterwegs Müll sammelt, um die Umwelt zu schützen, das Freiwilligen-Paar, das von weit her kommt, um das Sanjiangyuan-Naturreservat im Winter zu schützen, der unabhängige Grasland-Regisseur, der darauf besteht, die ökologische Umwelt durch die Linse einzufangen, und die jungen Freiwilligen, die sich eine Schnur aus Plastikflaschen an den Körper hängen, um winzige Müllteile zu sammeln.

Es handelt sich um eine Umweltkunstausstellung, die gemeinsam von China UnionPay und der Sanjiangyuan Ecological Protection Foundation geplant wurde und von den Niederlassungen von China UnionPay in Qinghai und Sichuan kräftig unterstützt wird.

Die beiden Parteien wollen das Umweltbewusstsein fördern und rufen mehr Menschen dazu auf, sich am Schutz der ökologischen Region Sanjiangyuan, der unberührten Landschaften und der natürlichen Schönheit Chinas zu beteiligen.

Neben der Kunstausstellung richteten beide Seiten auch einen Öko-Supermarkt im Kreis Qumalai in der autonomen tibetischen Präfektur Yushu ein.

Die Umweltschützer der Region Sanjiangyuan können durch das Sammeln von Abfällen Umweltgutschriften eintauschen und sammeln und diese Gutschriften dann gegen Güter des täglichen Bedarfs, Bücher und andere Materialien einlösen. Auf diese Weise wird der Abfall auf dem Boden in Treibstoff umgewandelt, der den Umweltschützern hilft, ein besseres Leben zu führen und ihre Träume zu erfüllen.

Seit 2023 trägt China UnionPay mit verschiedenen Mitteln zu den laufenden Bemühungen um den Erhalt der ökologischen Region Sanjiangyuan bei.

In den nächsten fünf Jahren wird China UnionPay die Sanjiangyuan Ecological Protection Foundation bei der kontinuierlichen Wiederherstellung von 1.000 Mu Sandboden und 2.000 Mu Grasland am Südufer des Longyang-Sees am Oberlauf des Gelben Flusses unterstützen. Außerdem wird ein 1.000 Mu großes Tierschutzgebiet eingerichtet.

Darüber hinaus möchte China UnionPay durch öffentliche Online-Fundraising-Aktionen und den Verkauf von themenbezogenen Blindboxen mehr Verbraucher dazu bewegen, sich am Schutz der ökologischen Region zu beteiligen.

Das Engagement von China UnionPay für grünes Finanzwesen ist ein wichtiger Teil der Umsetzung der Anforderungen der Central Financial Work Conference. Dies trägt auch dazu bei, dass China seine Ziele in Bezug auf Kohlenstoffspitzen und Kohlenstoffneutralität erreicht.

In den letzten Jahren ist China UnionPay seiner sozialen Verantwortung durch verschiedene Initiativen nachgekommen, z. B. durch die Ausgabe grüner und kohlenstoffarmer Karten, die Einrichtung eines Programms zur Verringerung des Kohlenstoffausstoßes und die Ermöglichung der Zusammenschaltung von Kohlenstoffkonten mit der China Construction Bank, der CITIC Bank, der Hangzhou Bank und anderen Finanzinstituten.

Bislang wurde das Programm von UnionPay zur Verringerung des CO2-Ausstoßes auf 20 Szenarien ausgeweitet, darunter öffentliche Verkehrsmittel, U-Bahnen, Fahrräder, Catering und Hotels. Es hat den umweltfreundlichen Verbrauch von 2,5 Milliarden Transaktionen gefördert, was zu einer Verringerung der Kohlenstoffemissionen um fast 40.000 Tonnen geführt hat.

