München (ots) -Empathisch, nahbar und relevant für die Bürgerinnen und Bürger vor Ort: Die bayerischen Lokalradios und Fernsehstationen liefern ihrem Publikum täglich Informationen und Geschichten aus der Region. Die besten Beiträge zeichnet die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM) mit den BLM-Hörfunk- und Lokalfernsehpreisen aus. Und im fünften Jahr werden nun auch die Lieblingsbeiträge aus Lokalradio und -TV jeweils mit einem BLM-Publikumspreis gewürdigt. Vom News-Update über berührende Portraits und Stories bis hin zum gelungenen Unterhaltungsformat: Auch heute - zur Eröffnung der Lokalrundfunktage 2024 - haben die Gewinnerinnen und Gewinner der BLM-Preise wieder mit beeindruckenden Leistungen überzeugt.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "Der bayerische Lokalrundfunk ist für die Menschen in der Region relevant und identitätsstiftend. Das zeigt die jährlich steigende Beteiligung am BLM-Publikumspreis. Beim Online-Voting ist 2024 die 13.000er-Marke geknackt worden. Was für ein Erfolg für diejenigen, die vor Ort im Studio arbeiten, das Lebensgefühl in der Region kennen und täglich in ihren Beiträgen und Moderationen transportieren. Aktuell recherchiert sowie glaubwürdig präsentiert, ist Lokalfunk ein unverzichtbarer Bestandteil der bayerischen Medienlandschaft."Dotiert sind die BLM-Preise in der Regel mit jeweils 3.000 Euro. In den Kategorien Werbung und Promotion sowie bei den BLM-Publikumspreisen gibt es außer den begehrten Trophäen 1.500 Euro zu gewinnen. Und das sind die Preisträgerinnen und Preisträger:BLM-Hörfunk-Preise 2024Aktuelle Berichterstattung und InformationVerena Kögel, Benjamin Kühnel, Chantal Martin von Radio Arabella München gewinnen mit der Berichterstattung über "Servus Franz - Der Tod des Kaisers".ModerationFür die "Moderation und Live Musik-Performance während des Hacker-Angriffs auf DONAU 3 FM" gewinnen Marcus Oesterle, Peter Miller, Roland Eberhardt von DONAU 3 FM (Neu-Ulm).Unterhaltung und ComedyAlessandro Capasso, Thomas Pleyl und Matthias Ulrich von Gong 96.3 in München werden für das Comedy-Format "München Extrem!" ausgezeichnet.NachwuchsCasi Walter von ENERGY München erhält den Nachwuchspreis für das "ENERGY News Update".PromotionDie Aktion "50 000 Bäume für Oberfranken" von Thomas Apfel und Stephan Burkert von Radio Eins Coburg in Kooperation mit den Lokalradios in Oberfranken gewinnt den Preis für die "Beste Promotion".Sonderpreis der Jury "Bestes Online-Format"Der Sonderpreis geht an Casi Walter und Paul Fischer von ENERGY München für die Web-Serie "Ehrenlose Google Bewertungen".BLM-Lokalfernseh-Preise 2023Aktuelle InformationNoah Haug und Fabian Lamm von Regio TV Schwaben (Neu-Ulm) gewinnen mit ihrem Beitrag "SCHWARZ- WEISS BUNDESWEIT Der Aufstieg des SSV Ulm 1846 Fußball in die 3. Bundesliga".Moderation und Reporter on LocationElian Preuhs von münchen.tv erhält den Preis für seine Reportage "Kunst des Stolperns".SondersendungFür ihr Portrait "Anton Zapf: Ein musikalischer Überflieger" gewinnt Rebecca Satlow von TV Oberfranken in Hof den Preis für die beste Sondersendung.NachwuchsPhilipp Gehringer und Maria Krös von Oberpfalz TV in Amberg erhalten den Nachwuchspreis für ihren Film "Wir müssen anderen Menschen helfen".Werbung und PromotionAusgezeichnet wird die Werbekampagne "Marktplatz 12" von Robert Bogler und Özge Öz von TV Oberfranken in Hof.Der Spezialpreis Kultur, Medien und Kirchen, gestiftet vom Evangelischen Presseverband für Bayern e.V. und dem katholischen Medienhaus Sankt Michaelsbund,geht an Eva Fischer von Radio Augsburg für ihr Interview "Mit den Waffen des Herrn: Diakon und Kriminalpolizist Michael Gastl im Sonntagstalk". Den TV-Spezialpreis bekommt Elian Preuhs von münchen.tv für seinen Beitrag "Musiktherapie".BLM-Publikumspreise 2024Die Beteiligung am Online-Voting für den Publikumspreis ist dieses Jahr so hoch wie nie. 13.773 Stimmen sind dieses Jahr für die Lieblingsbeiträge im lokalen Radio und TV abgegeben worden.Den BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalradio bekommt Christian Höreth für seine Serie "20 Jahre Palliativ-Station - Keine Angst vor dem Tod?!" auf Radio Mainwelle (Bayreuth). Der BLM-Publikumspreis für den besten Beitrag im Lokalfernsehen geht an Julius Peter und Andre Wengenroth von der MEDIASCHOOL BAYERN für die "Die Wiesnsendung von M94.5: Mia Zapfn anders".Galaxy Music Award 2024Der Radio Galaxy Award 2024 geht an Newcomerin Ásdís. Mit ihren Songs "Beat of Your Heart" und "Dirty Dancing", in Zusammenarbeit mit Purple Disco Machine und dem deutschen House-Projekt Glockenbach, erobert sie die Charts. Seither ist die gebürtige Isländerin nicht mehr aus den Radio-Playlists wegzudenken. Seit 2001 bekommen Newcomer in der Musikbranche den Radio Galaxy Award. Unter den Preisträgern der vergangenen Jahre waren u.a. ClockClock, die Sportfreunde Stiller, Frida Gold, Max Giesinger, Nico Santos, Matt Simons, Leony und Tim Kamrad.Zusammensetzung der JuryZur Jury der Hörfunk- und Lokalfernsehpreise gehören:Valerie Weber, Geschäftsführerin der Audiotainment Südwest GmbH (Juryvorsitz), die Radio- und TV-Moderatorin Henriette Fee Grützner, der Journalist und Coach Detlef Kuschka, die ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein, Marc Rasmus, Senderchef von Kabel Eins, die Radiomoderatorin Carmen Schmaldfeldt, Julia Schutz, Programmgeschäftsführerin von Antenne NRW, sowie der Fernsehmoderator Philipp Walulis.Die Gewinnerbeiträge sind unter BLM-Gewinnerbeiträge (https://www.blm.de/de/wir-foerdern/programmqualitaet/blm-preise/gewinner.cfm) zu finden.Pressekontakt:Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM)Bettina Pregelstv. PressesprecherinTel.: 089 63808-318E-Mail: bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/5808987