Das Datum für den diesjährigen Prime Day steht jetzt fest. Wann Amazon in diesem Jahr die Preise senkt und was das Unternehmen darüber hinaus plant, erfährst du bei uns. "Hunderttausende Angebote für Prime-Mitglieder" verspricht Amazon einmal mehr und bestätigt, was Marketplace-Händler:innen schon erwartet hatten: Der diesjährige Prime Day findet am 16. und 17. Juli statt. Wie immer startet der Prime Day um Mitternacht und geht am zweiten Tag bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...