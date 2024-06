Der DAX hat am Vormittag deutlich an Wert verloren und steht aktuell bei 18.133 Punkten, was einem Minus von gut einem Prozent entspricht. Die Erholungsphase der letzten Woche, während der Leitindex an Wert gewonnen hatte, ist damit vorerst beendet.Ein wesentlicher Faktor für den Rückgang im DAX ist die Schwäche der Airbus-Aktie. Eine Abschreibung in der Raumfahrtsparte sowie anhaltende Lieferkettenprobleme ...

