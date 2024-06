Vaduz (ots) -Am Montag, 24. Juni 2024, fand im Saal Zuschg in Schaanwald die erste Veranstaltung der neuen Reihe "Umwelt im Fokus - Austausch & Vernetzung Gemeinden & Land" des Amts für Umwelt statt. Diese Veranstaltungsreihe ist speziell für Gemeinderätinnen und Gemeinderäte konzipiert. Je nach Themenschwerpunkt lädt das Amt für Umwelt zudem zusätzliche Interessensgruppen und Amtsstellen dazu ein.Das Thema des ersten Treffens lautete "Wolf, Bär & Luchs in Liechtenstein - Teil unserer Biodiversität". Fachleute von der schweizerischen Stiftung KORA Raubtierökologie & Wildtiermanagement und dem Amt für Umwelt informierten über die aktuelle Situation dieser Tierarten in Liechtenstein, den Herdenschutz und das Konzept für den Umgang mit Wölfen. Die Veranstaltung bot zudem eine Gelegenheit für den Austausch und die Vernetzung zwischen den Gemeinden, dem Land und verschiedenen Interessensgruppen.Gemäss Regula Imhof, Amtsleiterin des Amts für Umwelt, zielt die Veranstaltungsreihe darauf ab, die Gemeinden für verschiedene Umweltthemen zu sensibilisieren und ihre Rolle bei der Umsetzung von Umweltmassnahmen zu stärken. "Es ist mir ein grosses Anliegen, den Austausch zwischen Gemeinden und Land zu relevanten Umweltthemen zu fördern, indem Erfahrungen geteilt, Stolpersteine besprochen und bewährte Praktiken identifiziert werden".Die Veranstaltungsreihe "Umwelt im Fokus" soll zweimal im Jahr stattfinden und wird jeweils einen aktuellen Themenschwerpunkt aus den Bereichen Umweltschutz, Landwirtschaft, Wald, Klima und anderen relevanten Themen behandeln. Das nächste "Umwelt im Fokus" ist zum Thema "Lebensräume schaffen - Praktische Schritte zur Förderung der Biodiversität" vorgesehen und wird voraussichtlich im September 2024 stattfinden.Pressekontakt:Kontakt:Amt für UmweltSarah Weber, SachbearbeiterinT +423 236 67 72sarah.weber@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100920907