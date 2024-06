Novo Nordisk hat am Dienstag die Zulassung seines Gewichtsverlustmedikaments Wegovy in China bekannt gegeben. Die Aktie kletterte in einer Reaktion auf ein neues Rekordhoch.Die chinesische Arzneimittelzulassungsbehörde National Medical Products Administration hat Wegovy für Patienten mit einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 kg/m² und mindestens einer gewichtsbedingten Komorbidität zugelassen. Laut einem ...

