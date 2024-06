HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Der Wissensstand der Investoren über KI-Rechenzentren scheine in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen zu sein, schrieb Analyst Philip Buller in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Elektrotechnikkonzernen. Der Markt jedoch unterschätzt ihm zufolge weiterhin, was mit Blick auf das Absatzwachstum künftig bevorstehe, und zwar sowohl innerhalb der vier Wände der Rechenzentren als auch weit darüber hinaus. Er bleibt daher mittel- bis langfristig "unerschütterlich optimistisch" für die Branchen-Untergruppe Elektrotechnik./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.06.2024 / 16:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENER6Y0

