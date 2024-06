Plastic Bank hilft kleinen Unternehmen, die Armut zu beenden, die Plastikverschmutzung zu stoppen und exponentiell zu wachsen.

VANCOUVER, British Columbia, June 25, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kleine Unternehmen machen 90 Prozent der weltweiten Geschäftswelt aus, aber viele haben Schwierigkeiten zu wachsen, geschweige denn, wirksame Wege zu finden, um ökologische und soziale Herausforderungen zu bewältigen. Das "Impact Subscription"-Programm der Plastic Bank befasst sich mit diesem ungedeckten Bedarf, indem es Unternehmern die Möglichkeit gibt, die Armut zu bekämpfen, die Plastikverschmutzung zu stoppen und ihr Unternehmen zielgerichtet auszubauen.



"Indem wir darauf warten, dass mehr große Unternehmen auf regenerative Modelle umsteigen, ignorieren wir das immense Potenzial kleiner Unternehmen, einen sinnvollen Übergang zu einer zweckorientierten Wirtschaft voranzutreiben", so David Katz, Gründer und CEO der Plastic Bank. "Wenn wir Unternehmern die Anleitung und die Ressourcen zur Verfügung stellen, um einen Zweck in ihr Unternehmen zu integrieren, und ihnen helfen, einen Stamm gleichgesinnter Kunden aufzubauen, die diesen Wandel erkennen und belohnen, können wir ein beispielloses Wachstum und eine beispiellose Wirkung erzielen. Es ist eine Win-Win-Win-Situation für die Menschen, den Planeten und die Unternehmen."

Impact Subscription garantiert die rückverfolgbare Sammlung einer vorher festgelegten Menge an Plastikflaschen durch die Mitglieder der Plastic Bank-Sammelgemeinschaft. Das gesammelte Plastik wird von den Mitgliedern gegen Geld und Sozialleistungen eingetauscht, darunter Kranken-, Arbeits- und Lebensversicherungen, digitale Konnektivität, Lebensmittelgutscheine, Schulbedarf und Fintech-Dienste.

"Die Plastic Bank ist eine der wirksamsten und wichtigsten sozialen Initiativen überhaupt und liegt uns sehr am Herzen. Wir unterstützen die Plastic Bank sehr gerne, nicht nur, um uns um den Planeten zu kümmern, sondern auch, um mit gutem Beispiel voranzugehen, zumindest in unserer Branche, bei unseren Kunden, Lieferanten und anderen Interessenvertretern", so Louis Beaumont, Geschäftsführer und Mitbegründer von Hive Cleaning, dem Reinigungsunternehmen mit der höchsten B Corp-Zertifizierung im Vereinigten Königreich und einem Impact Subscriber der Plastic Bank.

Über ihren Impact Account erhalten kleine Unternehmen Zugang zu Werkzeugen und Ressourcen, die ihnen helfen, ihr Engagement für regenerative Praktiken und eine zweckorientierte Wirtschaft wirksam zu kommunizieren. Dazu gehören authentische Geschichten, Fotos, Videos und Social-Media-Inhalte aus den Sammelgemeinschaften, spezielle Webseiten, auf denen die greifbaren Auswirkungen in Echtzeit dargestellt werden, einsatzbereite Materialien für Einzelhändler in den Geschäften und herunterladbare Umweltzertifikate, die die Menge an Plastik zeigen, die das Unternehmen aus der Umwelt entfernt hat.

Die Google-Cloud-Studie aus dem Jahr 2022 zeigt, dass 82 Prozent der Käufer Marken unterstützen, die mit ihren Werten übereinstimmen. Darüber hinaus suchen 66 Prozent nach umweltfreundlichen Marken und 55 Prozent geben an, dass sie für nachhaltige Produkte einen Aufpreis zahlen würden.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Ihr Unternehmen von der Impact Subscription profitieren kann, besuchen Sie plasticbank.com/small-business. Genießen Sie 50 Prozent Rabatt auf die ersten drei Monate Ihrer Impact Subscription mit dem Code FREEDOM. Das Angebot gilt bis zum 31. Juli.

Über die Plastic Bank

Die Plastic Bank ist ein soziales Fintech-Unternehmen mit einem globalen Flaschenpfandprogramm, das dazu beiträgt, die Armut zu beenden und die Plastikverschmutzung zu stoppen.

Mitglieder der Sammelgemeinschaft tauschen Plastik gegen Geld, Sozialleistungen und mehr. Eine rückverfolgbare Sammlung, gesicherte Einnahmen und verifizierte Berichte werden über unsere Blockchain-gesicherte Plattform bereitgestellt.

Menschen und Unternehmen reduzieren ihren ökologischen Fußabdruck und unterstützen Gemeinden durch eine Impact Subscription. Die Abonnenten haben Zugang zu Tools, mit denen sie ihre Auswirkungen teilen, ihre Kunden zur Teilnahme einladen und wachsen können.

Die gesammelten Flaschen werden als recycelte Rohstoffe in die Kreislaufwirtschaft zurückgeführt.

Die Plastic Bank hat ihren Hauptsitz in Kanada und unterhält Niederlassungen auf den Philippinen, in Indonesien, Brasilien, Ägypten, Thailand und Kamerun.

PlasticBank® und Social Plastic® sind Marken der The Plastic Bank Recycling Corporation.

Erfahren Sie mehr unter plasticbank.com.

Visuelle Ressourcen

https://brandfolder.com/s/qt2p8xxmp727vq8jmt7rbs64

Kontakt

Esh Engao | E-Mail: press@plasticbank.com| Telefon: +1 604 263 7443, Nebenstelle 704

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/580e0639-3a77-414a-8ad1-13ac91ef0418/de