Neue Angebote erforschen mobile Möglichkeiten und Effizienz für Einzelhandel, Gastgewerbe, Logistik und Bestandsmanagement.

Posiflex Technology Inc., ein weltweit führender Anbieter von Point of Sale (POS)-Systemen und Online-to-Offline (O2O)-Lösungen, kündigte heute sein neuestes mobiles POS-Tablet-Angebot an die Opera MT-6200 Serie, die mit ihrem schlanken, leichten und dennoch halb robusten Design Mobilität und Effizienz erforscht. Sie unterstützt Android 13 mit GMS-Zertifizierung oder Windows 11 IoT OS, das sowohl in x86- als auch in RISC-Varianten erhältlich ist. Mit Bildschirmgrößen von 8" und 10,1" bietet die Serie Dockingfähigkeit mit einem USB-Typ-C-Anschluss, der schnelles Aufladen ermöglicht. Ergänzt durch eine Vielzahl von POS-Zubehör zur Verbesserung der Funktionalität, sind sie darauf ausgelegt, die Anforderungen der mobilen Wirtschaft in verschiedenen Branchen zu erfüllen. Dazu gehören Einzelhandel, Gastgewerbe, Logistik, Bestands-/Lagerverwaltung und mehr.

The Posiflex Opera MT-6200 Series Mobile POS Tablet (Photo: Business Wire)

Überlegene Langlebigkeit für schwierige Anwendungen

Die Opera MT-6200 Serie profitiert von Posiflex' innovativer Technik und schafft ein harmonisches Gleichgewicht zwischen den widersprüchlichen Anforderungen an Tablets. Sie kombiniert ein leichtes und dünnes Design mit Hochleistungscomputern und halbfester Robustheit. Ausgestattet mit einem Corning Gorilla III Touchscreen, einem PCAP Multitouch TFT LCD mit 300nits Helligkeit. Das Tablet ist ideal für die intensive Nutzung in verschiedenen Umgebungen. Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, verfügt die Serie über ein semi-robustes Design und ist nach IP54 wasser- und staubdicht. Es übersteht Stürze aus einem Meter Höhe (1,2 Meter mit einer Schutzhülle) und verfügt über ein einzigartiges Anti-Rutsch-Design, das einen sicheren Halt bei der Verwendung in der Hand bietet. Diese Elemente zusammen machen die Opera MT-6200 Serie widerstandsfähig gegen die Herausforderungen des täglichen Gebrauchs.

Effizienter USB Typ-C für schnelles Aufladen

Schnelles Aufladen und effiziente Stromversorgung sind ebenfalls wichtig, um die überragende Mobilität von POS-Tablets zu unterstützen. Die Opera MT-6200 Serie verfügt über einen wasserdichten IPX7-USB-Typ-C-Anschluss zum Andocken und schnellen Aufladen. Diese Funktion verbessert die allgemeine Benutzererfahrung und bietet Komfort und Effizienz für mobile Mitarbeiter in verschiedenen Geschäftsumgebungen. Die intelligente Dockingstation verfügt über eine spezielle Halterung zum Schutz und bequemen Aufladen. Wenn sich das Tablet in einer Gummischutzhülle befindet, kann es direkt an das Ladegerät angedockt werden, ohne die Hülle zu entfernen.

Flexible Funktionen für ein anpassbares Benutzererlebnis

Neben einem eingebauten 2D-Scanner und einem NFC-Modul bieten die Tablets der Opera MT-6200 Serie programmierbare Tasten auf beiden Seiten des Bildschirmrahmens für anpassbare Funktionen, die eine individuelle Anpassung an Ihre spezifischen Anwendungen ermöglichen. Die Opera MT-6200 Serie ist führend in Sachen Konnektivität und unterstützt WiFi 5/6 und Bluetooth 5.0/5.2, was ein hervorragendes und effizientes Benutzererlebnis gewährleistet.

Breites Angebot an Zubehör zur Erweiterung der Funktionalität und Maximierung des Komforts

Als einer der weltweit führenden Hersteller von POS-Terminals und Peripheriegeräten bietet Posiflex eine breite Palette an optionalem Zubehör wie Fingerabdruckleser, MSR, Schultergurt, Schutztasche mit drehbarem Trageriemen, Touch Pen und vieles mehr. Die intelligente Dockingstation ist außerdem mit einer Vielzahl von E/A-Anschlüssen ausgestattet, um die Funktionen für den stationären Betrieb zu erweitern alles für maximale Flexibilität, Nutzwert und Komfort.

Über die POSIFLEX Group

Die Posiflex Group ist eine weltweit führende kommerzielle AIoT-Plattform, die auf smarten Online-to-Offline (O2O) und softwaredefinierten Embedded Appliance-Lösungen basiert. Die aus drei Marken bestehende Posiflex Group besteht aus Posiflex als globaler Top-5-Marke im Bereich POS Kiosk, Portwell als Embedded Foundry für AIoT Edge Compute und KIOSK Information Systems (KIS) für Managed Self-Service Automation mit der gemeinsamen Mission, optimierte Produktivität und überlegene Customer Journey in der vernetzten Welt zu ermöglichen.

